Kassen tæt på at være tom i ikoniske stormagasiner: Vi kæmper for at overleve

Godmorgen

Velkommen til mandag inden påske - alt tyder på, at det bliver rolige dage på erhvervsscenen, men vi vil gøre vores yderste for at finde de bedste og skarpeste historier i disse dage.

Vi begynder i udlandet, hvor flere store kæder af varehuse lider.

1

Mens de store onlinebutikker som Amazon og Zalando buldrer afsted, står det langt mere alvorligt til for de store fysiske butikskæder. I USA fortalte topchefen i ejerselskabet for den enorme kæde af butikker og stormagsiner, Sears Holding, søndag om en kamp for overlevelse.

»Vi kæmper for vores liv - det står helt klart,« udtalte Eddie Lambert i et stort interview med Vanity Fair.

Sears er en af de helt tunge og ikoniske stormagasiner i Nordamerika, hvis historie kan dateres tilbage til 1886, hvor det blev stiftet af Richard Warren Sears i Chicago.

Det nye årtusinde har ikke været god ved Sears. Netop Eddie Lambert var arkitekten bag fusionen af Sears og lavprisbutikkerne Kmart i 2005. Det var et forsøg på at kombinere Kmarts gode placeringer med Sears stærke brand. Den mission er tilsyneladende ikke lykkes. På 13 år er antallet af butikker skrumpet fra over 5600 til i omegnen af 1200. Koncernen har fået reduceret antallet af ansatte med 200.000 hoveder.

I de seneste fire år har selskabet tabt 10 milliarder dollars og omsætningen er dalet med næste 50 pct.

Sears er dog ikke alene. I de seneste måneder har Toys R Us danset på randen af konkurs, og i London er det legendariske stormagasin House of Fraser, der i 70erne og tyve år frem ejede danske Illum, også i store økonomiske problemer. Selskabet, der er fra 1849, havde et yderste skuffende julesalg, som faldt med over 7 pct. sammenlignet med sidste år. Det rammer hårdt, og nu søger House of Fraser et kapitalindskud på 40 millioner pund, skriver the Guardian.

Også herhjemme er der udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen for et kendt stormagasing. Illum i København må igen i år konstratere en blodrød bundlinje. Læs hele historien her.

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag. OK - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst. Se alle nyhedsbreve

Business.dk anbefaler:

Nødråb fra hel industri: Vi har brug for flere udlændinge

Hotellerne pibler frem i København: »Vi kommer til at have en overkapacitet af hoteller i København de næste tre til fire år«

Stress-udgifter løber løbsk: Lynindsats skal lappe stort hul i forsikringskasserne

2

Der er fire mænd at vælge imellem, når Coops øverste myndighed, lands­rådet, om få uger afgør, hvem der skal tegne linjerne for Danmarks største dagligvarekoncern de næste tre år.

Det sker, efter at de selvstændige brugs­foreninger i efteråret annoncerede, at de vil vælte den siddende bestyrelsesformand, ­Lasse Bolander, der har siddet på posten i knap ti år og for første gang må ud i kampvalg.

Utilfredshed med koncernens trængte økonomi og en beslutningsproces, som de selvstændige brugser ikke føler sig inddraget i, har fået dem til at opstille formanden for fodboldklubben AGF, Lars Fournais. Læs hele historien her.

3

Efter flere år med hård kritik gør pensionssektoren op med de urealistisk høje afkastforventninger, som man har stillet kunderne i udsigt. Det skriver Finans.

»De nye, mere realistiske prognoser viser, at de fleste skal vente at få en noget lavere pension end den, der fremgår af deres prognose i dag,« siger CBS-professor Jesper Rangvid til Finans.

Finanssektoren i Danmark har hidtil holdt fast ved samfundsforudsætninger fra dengang, hvor obligationer gav langt mere i rente end i dag. Men dermed har opspareren fået en falsk tryghed for sin indtægt som pensionist.

Fremover får opspareren ikke bare oplyst mere realistiske tal om den forventede pension. De får også at vide, hvor lav og hvor høj pensionen kan blive med den risikoprofil, de har valgt. Læs meget mere på Finans.dk.

4

Niels Thygesen, der er formand for Det europæiske finanspolitiske råd, mener, at frygten for store og pludselige rentestigninger i Europa er overdreven, og han forudser, at renterne kommer til at stige særdeles langsomt.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Ifølge Niels Thygesen er der flere eksempler på, at rentestigningerne er blevet overdrevet, og der er blevet skrevet for meget om, at der vil komme store rentestigninger.

Selvom mange danskere måske allerede holder påskeferie, så vil der være ting at holde øje med på markederne, vurderer seniorstrateg i Nordea, Andreas Østerheden.

Fokus fra investorernes side vil ikke overraskende stadig være på global handel og eventuelle udmeldinger fra USA eller Kina. Investorernes følelser fik også frit løb sidst på ugen, med de seneste annonceringer fra USA og Kina. Markedsværdifaldet overstiger i vores optik det reelle økonomiske tab ret klart, men da udmeldinger og usikkerhed kan fortsætte i en tid endnu, kan markedet også fortsætte med at være svagt.

I dagens løb får vi en smule data, herunder de endelige revisioner til BNP data fra Frankrig og erhvervstilliden fra regionale Dallas Fed. Det vil næppe være tal der rykker markederne, men seneste svagere nøgletal fra særligt Europa (og Japan), er noget der i stigende grad vil optage investorerne. Noget af faldet i de stemningsbaserede indikatorer kan skyldes handelsuroen, og selvom nøgletallene kommer en smule ned i tempo, så forventer vi robust vækst i 2018.

Der vil formentlig blive lagt mest fokus på taler fra de store centralbanker i dagens løb. Udover den tyske centralbankchef Jens Weidmann som taler her til morgen, vil medlemmer af den amerikanske centralbanks rentekomité tale senere på dagen. Der vil være fokus på hvilken tone Feds Mester og Dudley anlægger efter sidste uges centralbankmøde i USA. Her anlagde chef Jerome Powell en blød tone, som dog ikke fik aktierne til at holde optimismen. Det skyldes i vores optik, at aktieinvestorerne godt er klar over, at barren langsomt hæves for hvornår centralbanken vil træde til at sætte foden på speederen, for at modvirke chok og usikkerhed.

Novo A/S leverer årsregnskab

kl 8.45: Frankrig: BNP-vækst, Q4

De asiatiske aktiemarkeder følger udviklingen på de amerikanske markeder fra fredag, mens der til dels tages højde for positive futures mandag morgen.

Nikkei 225 -0,5

Topix -0,7

Hongkongs Hang Seng -0,6

China Shanghai Composite -1,6

China CSI 300 -1,6

Taiwan Taiex -0,2

Sydkoreas Kospi +0,4

Indiens BSE Sensex +0,1

Singapores STI -0,7

Sydney ASX 200 -0,6