Kapitalfond skal af med ting og sager: Flying Tiger sat til salg

Kapitalfonden EQT har i øjeblikket travlt med at forsøge at sælge detailkæden Flying Tiger Copenhagen, men hvis det ikke lykkedes, kan det være, at selskabet ender på fondsbørsen i stedet for. Det skriver finans.dk.

Ifølge Jylland-Posten har EQT hyret Morgan Stanley til en dual track-proces. Det vil sige, at den amerikanske investeringsbank forsøger at sælge Tiger i et hug, men samtidig er døren på klem til en børsnotering. Det skulle være meget almindeligt, at en kapitalfond i første omgang forsøger at sælge en virksomhed i et hug i stedet for en børsnotering. Hvis det lykkedes, vil det have den fordel, at kapitalfonden får alle pengene for salget med det samme.

Regnskabet for Tiger for 2017 viser samtidig, at selskabet vokser med flere butikker rundt omkring i verden, men salget i de eksisterende butikker følger ikke med. Omsætning for selskabet Zebra A/S, der står bag Tiger, viser en fremgang i omsætningen på 18 pct. til fem mia. kr. sidste år. Men væksten i omsætningen kommer udelukkende fra åbningen af nye butikker rundt omkring i verden.

Med erhvervsminister Brian Mikkelsen i spidsen vil regeringen nu gå til kamp for billigere boliglån. Det skriver Berlingske Business. Prisen på realkreditlån er på få år steget til det dobbelte, uden at det kan være forklaret af større tab eller højere omkostninger. Det konkluderede Konkurrencestyrelsen i en rapport i august sidste år, og det er det problem, som regeringen nu vil sætte ind over for.

Regeringens initiativ går i korte træk ud på, at skære ned på kravene til oplysningerne i forbindelse med boliglån, så forbrugerne bedre kan gennemskue dem, at gøre det lettere at sammenligne forskellige lånetilbud via en portal, samt at få rådgivere til at opfordre boligkøbere til at få flere lånetilbud, som skal fremstilles mere enkelt og standardiseret, så de er lettere at sammenligne.

»Effekten af det bliver mere åbenhed, og at det bliver nemmere at få øget konkurrencen, fordi man bedre kan sammenligne forskellige finansieringsforslag,« siger Brian Mikkelsen.

Det har været en god forretning for ATP, PFA og erhvervsmanden Christan Dyvig at eje FIH Erhvervsbank. I regnkskabet for banken for 2017 afsættes der 4,8 mia. kr. til "foreslået udbytte". Det skriver Dagbaldet Børsen.

Investorerne købte banken, der har været en del af den danske bankverden siden 1958, ud af islandske Kaupthings konkursbo i 2011. Prisen lød den gang på 1,9 mia. kr. FIH har ifølge regnskabet en egenkapital på knap 5,7 mia. kr. ved årets udgang. Det betyder, at det foreslåede udbytte næsten svarer til egenkapitalen i banken.

»FIH Holding har i 2017 fortsat arbejdet med afviklingen af datterselskabets FIHs bankaktivitet. Dette har bl.a. resulteret i afvikling af udlån, garantier og investeringsejendomme,« skriver bestyrelsen i årsberetningen.

De amerikanske aktier blev torsdag sendt i minus, da de geopolitiske risici tog til. Det skyldes, at USAs præsident Donald Trump valgte at aflyse det planlagte møde med Nordkoreas leder Kim Jong-un d. 12. juni i Singapore.

Straks meldingen kom torsdag formiddag, drattede aktieren stjelt på udsigten til en genoptrapning af konflikten på Korea-halvøen, og S&P 500-indekset var på et tidspunkt så langt nede som med 1 pct. Markedet rettede sig dog noget ud på eftermiddagen, men ikke tilstrækkeligt til, at det kunne genvinde det tabte.

S&P 500-indekset lukkede på den baggrund med et minus på 0,2 pct., mens Dow Jones-indekset tabte 0,3 pct. i indeksniveau 24.811. Nasdaq gik derimod kun marginalt tilbage.

