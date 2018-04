Kan 3D-lyd og flydende campingvogne lokke flere turister til Danmark?

Der skal nye ideer på bordet, hvis vi vil have flere turister til Danmark, og derfor skal der nu afholdes en konkurrence for iværksættere. En af dem, der stiller op, er adm. direktør for iværksættervirksomheden The Awe, som mener, at 3D lydfortællinger kan gøre Danmarks seværdigheder som f.eks. Vor Frue Kirke i København mere attraktive for turister.

Vor Frue Kirkes klokker bimler og bamler. Omkring dig falder bomberne ned. Bag dig lyder et kæmpe brag – du hører folk skrige. En tikkende lyd lyder nu til venstre for dig. Du vender dig mod lyden og mærker suset i maven af braget fra bomben, der i samme øjeblik går af.

Du åbner nu øjnene og er tilbage i 2018. Du står såmænd foran Vor Frue Kirke i København. Omkring dig er der ikke brand og ødelæggelse, men i stedet biler, cykler og turister.

Det, du har været vidne til, er en 3D-lydoplevelse af Københavns Bombardement i 1807. Der er tale om en ny og anderledes måde at opleve Vor Frue Kirke på, og det er flere ideer som denne, der nu efterlyses i dansk turisme.

»Vi er konkurrenceudfordrede af andre destinationer, og derfor skal vi udvikle nye produkter og nye måder at gribe tingene an på, hvis ikke dansk turisme skal sakke bagud,« siger adm. direktør for Wonderful Copen­hagen Mikkel Aarø-Hansen.

Med en vækst på 2,5 pct. i antallet af udenlandske overnatninger i 2017 er Danmark bag en række af vores nabolande, når det kommer til udviklingen i turismen. Sverige havde i 2017 en vækst på 4,2 pct., mens Holland og Finland var oppe på henholdsvis 6,4 og 14,1 pct.

Derfor skal der nu afholdes en konkurrence i bedste X-factor-stil, så nye iværksættere med ideer til at forny dansk turisme kan komme på banen – om ideen så er flydende camping­vogne, en smart måde at indsamle data om turisters adfærd på eller noget helt tredje.

Ikke kun København

Projektet, som kaldes for TourismX, er udviklet af Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme, som med 20 millioner kroner i ryggen fra henholdsvis EU, regionerne og private investeringer nu vil afholde auditions i hele landet. Præmien er støtte til virksom­hederne, så de bedste ideer kan blive til virkelighed.

Hvad er TourismX? Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme går sammen om at lave en konkurrence for iværksættere, som har gode ideer til, hvordan dansk turisme kan fornys. Målet er, at ideerne i sidste ende bliver til konkrete forretningsinitiativer, som kan trække flere turister til Danmark. Der afholdes auditions i hele landet her i foråret, hvor af 40 virksomheder udvælges til et videre udviklingsforløb, som varer til udgangen af 2019. Dommerpanelet består af forskere og repræsentanter fra turismeerhvervet. Konkurrencen er blevet finansieret gennem EU-midler, af regionerne og gennem privat medfinansiering. Den samlede projektsum ligger på 20 millioner kroner. Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet deltager desuden som projektpartnere.

Én af dem, der stiller op til TourismX, er Per Beck Hansen, adm. direktør for The Awe.

The Awe producerer 3D-lyd til VR-spil og kunstprojekter og vil nu med oplevelser som Københavns Bombardement ved Vor Frue Kirke være med til at forny seværdighederne i Danmark, så de bliver mere attraktive for turister.

»En kendt dansk musikhjerneforsker sagde engang, at musik er det sidste, hjernen glemmer. Mennesker husker oplevelser bedre, når der er lyd på, og så gør det, at man rent faktisk har stået på stedet, at man får en større tilknytning til historien,« siger Per Beck Hansen.

Det er meningen, at The Awes lydoplevelser skal kunne tilgås af alle, blot man har en smartphone og et par hovedtelefoner. Foto : Anne Bæk

Det er ikke kun Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme, der har sat en indsats i gang for at få flere turister til Danmark.

VisitDenmark har netop lanceret en kampagne, som opfordrer blandt andet englændere og svenskere til at komme til København og få »hygge« på recept.

For Mikkel Aarø-Hansen fra Wonderful Copen­hagen er det dog vigtigt, at TourismX ikke blot handler om at få flere turister til København.

Han forklarer, at Danmark er et lille land, og vi skal udnytte vores størrelse bedre. Det gælder om at få turisterne til at bevæge sig mere rundt i landet, og her kan vi f.eks. lære noget af Holland

»Det handler også om at få nok ud af de turister, som vi i forvejen får til landet,« siger Mikkel Aarø-Hansen.

Siden 2009 er turismen i København steget drastisk i forhold til resten af landet. Antallet af overnatninger i København er således steget med 78 pct., mens udviklingen i hele Danmark kun er steget med 25 pct.

Den udvikling kan gå hen og blive et problem, mener turismeforsker ved Roskilde Universitet Jens Friis Jensen, som henviser til den store modstand, der i dag er i bl.a. Amsterdam og Barcelona mod turismen.

»Det er altså ikke nok bare at opstille et vejskilt, der søger at omdirigere trafikken. Det handler om at få lavet nye produkter og nye tiltag, som kan få turisterne til at ændre adfærd og søge nye oplevelser væk fra de mest populære steder i København,« siger Jens Friis Jensen.

Han tror, at TourismX kan sætte et større fokus på innovation i turismeerhvervet, som dermed kan blive en vej mod løsningen.

Fra idé til virkelighed

Efter auditions vil ca. otte virksomheder fra hver region blive udvalgt til anden runde. Ifølge Mikkel Aarø handler TourismX ikke om, at en enkelt virksomhed skal stå tilbage som vinder.

Det går i stedet ud på at få så mange af de i sidste ende 40 virksomheders ideer til at blive til virkelighed. Her bliver virksomhederne koblet sammen i klynger og får støtte fra forskere og konsulenter.

Det er specielt denne del ved projektet, som Per Beck Hansen fra The Awe er begejstret for.

»Når man er en lille virksomhed med få midler, smider man ikke som det første et stort beløb efter at få en forsker ind over sit projekt,« siger Per Beck Hansen.

Hvem er The Awe? The Awe blev stiftet i 2016 af Per Beck Hansen, som er adm. direktør. Virksomheden producerer 3D -ydoplevelser, til VR-spil, kunstprojekter og nu også turistattraktioner. Med B&O som mentorvirksomhed stiller The Awe op til TourismX med en ide om at udbrede 3D lydoplevelser til Danmarks seværdigheder. Målgruppen er de 20-30 årige.

Han håber desuden, at The Awe vil kunne samarbejde med f.eks. en spilvirksomhed, hvis de går videre. På den måde vil virksomheden kunne udvikle universet, så telefonen også får en mere central rolle i 3D-lydfortællingerne.

Uanset om The Awe går videre i TourismX, fortæller Per Beck Hansen, at de vil fortsætte projektet. De har i denne uge indgået et samarbejde med B&O, der som mentorvirksomhed vil hjælpe The Awe videre i processen.

Udover 3D lydoplevelsen ved Vor Frue Kirke i København arbejder Per Beck Hansen fra The Awe i samarbejde med B&O på at lave en lignende oplevelse i Struer. En stor del af turismen samler sig ellers om København i dag. Foto : Anne Bæk

Det samarbejde kan dog gå hen netop at blive adgangsbilletten til et videre forløb i TourismX, hvis man lytter til en af dommerne, Henrik Neelmeyer, som er adm. direktør for Egeskov Slot på Fyn.

»Det er vigtigt for mig, at der også er en kommerciel vinkel på det. Ideen må ikke blive for diffus, men skal rent faktisk være nytænkende og kunne føre til vækst, om det så er flere gæster, eller hvad målet er,« Henrik Neel­meyer.

Den første audition finder sted i Region Syddanmark 19. april. TourismX kommer til København i starten af maj.