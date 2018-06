Kæmpe hop i danske topchefers lønninger - men de ansattes løn følger ikke med

Godmorgen,

Tjener topchefen på din arbejdsplads også mere end ti gange så meget som dig? Kan et nyt vindsamarbejde med Vestas rette op på problemerne i Mærsk Supply Service? Hvorfor bor Europas største aktiestjerne i Ballerup, og hvordan tjener dronning Elizabeth egentlig sine penge? Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på i torsdagens nyhedsoverblik.

1

Topcheferne i landets store virksomheder med flere end 200 medarbejdere har god grund til at gnide sig i hænderne, når der uddeles lønposer. Hver femte af dem tjener i dag mere end ti gange så meget som en gennemsnitlig medarbejder i virksomheden, viser nye tal fra Finansministeriet. Det er over dobbelt så mange som i år 2000, hvor kun godt hver tiende topchef hentede en løn hjem, som var mindst ti gange større end de ansattes medianløn, skriver Finans.

Ifølge opgørelsen, som er et svar på et spørgsmål fra Finansudvalget, er der samtidig sket en stigning i antallet og andelen af virksomheder, hvor topchefen tjener 20 og 30 gange mere end de menige medarbejdere. Der er sågår også virksomheder, hvor den højest lønnede får 40 og 50 gange så meget i lønposen som gennemsnittet.

Tallene får formand for fagforeningen 3F, Per Christensen, til at advare om stigende ulighed i samfundet. Samtidig understreger han, at virksomhederne ikke kan kræve løntilbageholdenhed hos de menige medarbejdere med den ene hånd og forgylde topcheferne med den anden.

»Man kan jo ikke kræve bedre konkurrenceevne for virksomhederne gennem løntilbageholdenhed hos medarbejderne og flere offentlige serviceydelser til erhvervslivet, hvis man samtidig belaster omkostningerne med meget generøse lønpakker,« siger Per Christensen til Finans.

2

Maersk Supply Service, som A.P. Møller-Mærsk forsøger at sælge, går sammen med vindmøllegiganten Vestas for at få en bid af det attraktive marked. Det sker i erkendelse af, at markedet for olie og gas vil fortsætte med at være i problemer, skriver Børsen.

»Når du er en del af serviceindustrien til olie og gas, så er du pr. definition udfordret, fordi aktivitetsniveauet er markant lavere end for tre-fire år siden. Vi ser vindmarkedet som en investering i fremtiden,« siger Steen S. Karstensen, adm. direktør i Maersk Supply, der leverer servicer til offshoreindustrien, til Børsen.

Samarbejdet indledes med, at de to selskaber i fællesskab skal udvikle en kran, der kan håndtere de stadig større vindmøller, som bliver installeret langt ude på havet og i fjerne dele af verden. Maersk Supply har allerede fået 47 millioner kroner i støtte til et konkret projekt fra Klima- og Energiministeriet, men de omkostninger dækker kun en mindre del af de millioner, som Maersk Supply forventer, at satsningen løber op i.

3

På en stille bakke i udkanten af Ballerup bor Europas bedste aktie. Over de seneste ti år har medicoselskabet Ambu budt på en stigning i aktiekursen på svimlende 5.500 procent. I en større sammenligning af udviklingen hos 600 af Europas største aktieselskaber over de seneste ti år kommer Ambu derfor ud som en suveræn vinder. Det får dog ikke topchef Lars Marcher til at læne sig tilbage i stolen.

»Jeg ser sådan her på det: Vi har kun vundet første halvleg, hvilket er rigtig godt, men der venter en masse andre halvlege på os. Ambu er i sit livs bedste form,« siger Lars Marcher til Berlingske.

Ambus markedsværdi er på ti år steget fra godt 800 millioner kroner til i dag at udgøre mere 50 milliarder kroner. Den primære forklaring på virksomhedens succes er, at Ambu har satset tungt på nye teknologier og forretningsområder.

4

Vindmøller skæpper rigtig godt i den royale kasse. I 2017 var udlejning af havbunden til havvindmølleindustrien den bedste forretning i dronning Elizabeth II's holdingselskab, The Crown Estate Ltd, skriver Bloomberg.

Havvindmøllerne blæste sidste år 37 millioner pund (cirka 312 millioner kroner) i hus til den britiske kongefamilie, hvilket er 32 procent mere end året før.

Storbritannien er verdens førende inden for havvindmøller med flere turbiner i havet end nogen anden nation. I 2017 blev der i snit opført mindst en ny havvindmølle om dagen, og de udgør mere end halvdelen af ​​Europas nye kapacitet, skriver Bloomberg.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Nøgletals- og makromæssigt er der en del på programmet. Europæiske tillidsindikatorer, endelige tal for amerikansk BNP i 1. kvartal og flere regionale amerikanske FED chefers taler i USA kan skabe opmærksomhed.

Matas holder generalforsamling. Investorerne kan se frem til at modtage et udbytte på 6,30, svarende til 11 pct. i forhold til en aktiekurs på 57. Det lyder næsten for godt til at være sandt, og er det i realiteten også. Udbyttet er bl.a. så procentuelt stort, fordi aktien er blevet tæt ved halveret det seneste år. De kommende år står den på økonomisk smalhals med en ny strategi- og genopretningsplan. Bliver der rivegilde på generalforsamlingen?

De amerikanske aktier kunne ikke holde den gode indledning og sluttede med mellemstore fald. I Asien er der en negativ undertone, og derfor skal investorerne forberede sig på en dansk aktiedag, som ikke kommer til at stråle om kap med solen.

Bekymringer over Trump-politik presser de asiatiske aktiemarkeder.