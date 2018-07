Jackpot til danske iværksættere

God søndag morgen og velkommen til et overblik over en uge, hvor USAs præsident Donald Trump skød den globale handelskrig i gang, og hvor Danske Banks hvidvasksag voksede til det dobbelte i omfang.

Midt i al elendigheden kunne en række foretagsomme erhvervsfolk i denne uge tage de store smil på i visheden om, at fremtiden nu for alvor er sikret økonomisk.

Læs for eksempel om den jyske flyvirksomhed Nordic Aviation Capital, der er tæt på at blive solgt for op mod 20 milliarder kroner i en handel, der kan sende stifteren Martin Møller ind på listen over Danmark ti rigeste. Martin Møller grundlagde Nordic Aviation Capital for 28 år siden og har siden skabt en global aktør inden for udlejning af mindre passagerfly med turboprop- eller jetmotorer, som bruges på kortere distancer. Selskabet har i dag 70 luftfartsselskaber som kunder i 48 forskellige lande. I alt består flåden af 411 fly, hvoraf 369 er ejet af det danske selskab.

I Nordjylland sælger den tidligere danske OL-rytter Andreas Helgstrand nu en stor aktiepost i sin luksus-ridesportsvirksomhed til en kapitalfond. Helgstrand har på ti år skabt en virksomhed, der nu værdisættes til omkring 800 mio. kroner. I en overraskende transaktion køber kapitalfonden Waterland kontrollen med den danske ridesportsvirksomhed Helgstrand Dressage, og målet er nu at gøre virksomheden til global markedsleder inden for udvikling og avl af dressurheste.

Fredag blev den aarhusianske rigmand Henrik Lind yderligere forgyldt, da han solgte livsværket, el-handelsselskabet Danske Commodities, til den norske oliekæmpe Equinor, der er bedre kendt under sit tidligere navn, Statoil. Salgsprisen er 400 mio. euro svarende til tre milliarder danske kr. Og prisen kan blive højere afhængig af, hvor godt Danske Commodities klarer sig de næste par år.

Men det ikke alle iværksættere, der har held i sprøjten. På få år har iværksætter og FLSmidth-arving, Martin Bundgaard, tabt millioner på spiritusvirksomheden I AM, der blandt andet gør sig i rosévin og vodka. Engang sprøjtede han champagne ud over højtstående personer på en natklub, og det endte med, at DJen råbte over højtalerne: »YOU'RE CRAZY MARTIN!«. Siden den dag har øgenavnet »Crazy Martin« hængt ved. Efter eget udsagn drikker Martin Bundgaard ikke så meget længere. Det vilde byliv er erstattet med kontortimer og en masse arbejde med at gøre I AM-brandet til en økonomisk succes i Danmark og andre nordiske lande.

Fortsat god søndag og god læselyst