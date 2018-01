Iværksætter: Ny plan kan give rygstød til IT-væksten

Fri adgang til DMI´s vejr-, klima- og havdata rummer mange muligheder for at hjælpe private virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer med at få størst muligt udbytte af de frie data. Analyser af vejrdata kan rådgivnings- og udviklings virksomheder måske sælge til detailhandlen, når man kan forudsige, hvornår danskerne hamstrer grillkul, eller hvornår priserne på bobslæder skal hæves. Andre virksomheder øjner muligheder for at bruge vejrdata til at hjælpe kunder med finde den bedste placering af solcelle-anlæg eller beskyttelse mod stormfloder. (Kilde: Dansk Erhverv)