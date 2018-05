IT-darling i heftig skattemanøvre: Trak 288 millioner fra gennem underskudsramt firma

Godmorgen

Vi har lagt en (for det meste) solskinsrig Kristi Himmelfart bag os og begynder den nye uge med dagens nyhedsoverflyvning. Denne morgen skal vi slentre forbi Esplanaden, hvor Mærsk pønsede på danmarkshistoriens største virksomhedsopkøb, en tur med DSB, hvor man for en sjælden gangs skyld kunne se frem til et besøg fra kontrolløren, og ikke mindst til en konference, hvor en kørselstjeneste er på vej op i gear efter en dødsulykke, der fik topchefen til at trække håndbremsen.

Men vi lægger ud med en skattemanøvre for flere hundrede millioner.

Sådan kan man trække 288 millioner fra i skat:

Tricket er at købe en del af en del af en virksomhed med underskud, og derefter flytte aktiver over i det nyerhvervede selskab. Det var manøvren, der gjorde at den danske IT-koncern Netcompany sparede 68 millioner kroner over tre år, det skriver Finans.

Netcompany, der også står bag Skats inddrivelsessystem EFI, fik lavet lidt af et røverkøb, da virksomheden købte dele af underskudsramte Tieto for 21 millioner kroner i 2012. Over de næste tre år flyttede IT-giganten aktiver for 288 millioner kroner over selskabet - en yderst lukrativ form for skattetænktning, der skulle have sparet Netcompany for 68 millioner kroner.

Hos finansdirektør Thomas Johansen lægger man vægt på, at selskabshandlen var godkendt af skattemyndighederne:

»I Netcompany overholder vi naturligvis alle danske skatteregler, og vi har i perioden 2013-2016 en samlet skat i koncernen på 67,1 millioner kroner,« skriver han i en e-mail til Finans.

Mærsk havde historisk køb i støbeskeen

»Det ville have haft en meget voldsom strategisk betydning for Mærsk, som ville have været et helt anderledes selskab end det, vi har i dag. Det ville have givet rigtig god mening, hvis de var lykkedes med opkøbet,« lyder konstateringen Martin Jes Iversen.

»Opkøbet« var shipping-gigantens forsøg på at få et andet ikon i dansk erhvervsliv indlemmet i folden.

I foråret 2016 var energikoncernen DONG stadig frisk i hukommelsen, efter at mediebevågenheden omkring det nyeste medlem af aktionærkredsen, den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs, havde fået en andel i virksomheden. Men i Mærsks hovedkvarter på Esplanaden kredsede tankerne mere om energiproducenten end hidtil antaget. I kontorerne ved Langelinje var målet at overtage hele DONG inklusive vindmølleforretningen, der har sendt markedsværdien gennem taget til 168 milliarder kroner.

Få historien om hvordan man opgav danmarkshistoriens største virksomhedshedsopkøb

Business anbefaler

DSB tvunget i knæ af hackerangreb

Statsbanerne er som udgangspunkt ikke det sjoveste sted at være, når man ikke har billet. Men søndag aften, var situationen dog vendt på hovedet. For en gangs skyld, var de blazerklædte kontrollanter redningsmænd og -kvinder for passagerer uden rejsehjemmel, fordi DSB søndag aften oplevede et større hackerangreb, der tvang billetsystemerne i knæ, fortæller nyhedsbureauet Ritzau.

»De har sat alle eksperter på sagen, og de knokler for at få systemet i gang igen. Vi håber selvfølgelig, at det er oppe at køre i morgen tidlig, men vi kan ikke give nogen garantier,« lød det fra underdirektør i DSB Aske Wieth-Knudsen sent søndag aften.

Angrebet var et såkaldt DDoS-angreb, der kort sagt overbelaster et system med trafik. Det betød at billetkøb var umuligt både gennem selskabets app, hjemmeside, billetautomater og 7-elevenkiosker. Det var dog - for en gangs skyld - muligt at købe billetter fra kontrollører.

Uber kører op i gear efter dødsulykke

Der var dømt total opbremsning, da en af kørselstjenesten Ubers selvkørende testbiler dræbte en cyklist tilbage i marts. Men nu letter topchefen Dara Khorowshahi dog let på bremsen og åbner op for en selvkørende fremtid.

»Det vil blive indenfor de næste par måneder,« lød det fra scenen under en konference i Los Angeles, hvor topchefen samtidig lagde vægt på, at man samarbejder med relevante partnere omkring udredningen af ulykken.

2018 har været et begivenhedsrigt år for kørselsgiganten. Foruden at blive presset massivt på de asiatiske markeder, koliderede kørselstjenesten på to fronter i USA. Den ene i fysisk forstand, da en af tjenestens selvkørende biler ramte og dræbte den 49-årige Elaine Herzberg. Den anden i form af den umiddelbare shitstorm, som pressede virksomheden til hurtigt at suspendere al kørsel med de automatiske biler, inden virksomheden trak sin ansøgning tilbage om at fortsætte projektet i Californien.

Nu åbner virksomheden dog igen op for projektet, men fra scenen var den 48-årige topchef ikke i tvivl om, at der er lang vej igen.

»Det kommer ikke til at være fra nul til hundrede lige med det samme. Det kommer til være en hybrid (mellem semi automatisk og assisteret kørsel) i lang tid,« sagde Khosrowshahi.

Det skal investorerne holde øje med

Investeringsstrateg i Nordea Andreas Østerheden peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Her til morgen er stemningen ellers rimelig god på de asiatiske børser, efter en uge med pæn fremgang og forsonende toner fra Trump i går om det kinesiske selskab ZTE. Det ses i lyset af denne uge, som er pakket med forhandlinger omkring handelspolitikken mellem Kina og USA, hvorfor man bør holde øje med eventuelle udmeldinger omkring handel i dagens løb.

Mens der ikke er meget på datafronten i dag, vil der allerede fra morgenstunden være fokus på centralbankmedlemmer i Paris. Her vil centralbankmedlemmer fra både den amerikanske (Fed) og europæiske (ECB) centralbank tale. Sidste uges lidt svagere inflationstal fra USA ventes ikke at påvirke rentebeslutningen ved Feds kommende møde i juni, som stort set er fuldt indpriset på nuværende tidspunkt.

Europæisk politik vil også være på investorernes radar i dagens løb, hvor eventuelle nyheder omkring italiensk regeringsdannelse vil være på toppen af investorernes agenda. Vi anbefaler at man har is i maven og fastholder en neutralallokering til europæiske aktier. I løbet af dagen vil investorerne også have et øje på Brexitforhandlingerne, hvor EU’s chefforhandler Michel Barnier giver en opdatering på forhandlingerne til ministre fra EU. Der er fortsat flere stridspunkter i forhandlingerne, herunder uenighed om toldunionen, handel og grænsen mod Irland.

Det sker på markederne

De asiatiske aktiemarkeder ligger overvejende i positivt territorium mandag morgen, hvor tegn på en optøning i forholdet USA og Kina er fremherskende efter tegn på en nedtoning af retorikken omkring en eventuel handelskrig. / Ritzau Finans /