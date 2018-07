IMF skærer vækstudsigter for Tysklands økonomi

Den tyske økonomi kommer ikke til at vokse helt så meget som tidligere antaget i 2018, hvor det forestående brexit og handelskonflikten mellem USA og Kina presser væksten.

Det vurderer Den Internationale Valutafond, IMF, som har skåret sit estimat for BNP-væksten i Tyskland til 2,2 pct. fra 2,5 pct. For 2019 er prognosen til gengæld opjusteret til 2,1 pct. fra 2,0 pct. i april, skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Risiciene på kort sigt er betydelige, da en markant stigning i protektionismen globalt, et hårdt brexit eller en revurdering af de nationale risici i euroområdet kan føre til et fald i Tysklands eksport og investeringer,« skriver IMF i en rapport.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, ventes fredag at indføre told på kinesiske varer for 34 mia. dollar, og kineserne har varslet et lignende modsvar.

Samtidig er der ikke fundet en løsning på briternes vej ud af EU, og et "hårdt brexit", hvor briterne træder helt ud af det indre marked, kan derfor ikke udelukkes.

IMF kalder det positivt, at den tyske regering med kansler Angela Merkel i spidsen har lagt op til at øge de offentlige investeringer.

Valutafonden ser dog gerne øgede investeringer inden for infrastruktur og uddannelse, og at der bliver skabt flere incitamenter for private investeringer.

Det vil øge produktion og produktivitet og mindske Tysklands store overskud på betalingsbalancen.

