IMF advarer: Handelskrig kan ramme nye markeder med chok

IMF's franske chef Christine Lagarde advarer mod, at en handelskrig vil sætte nye økonomier under stort pres. (Arkivfoto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Ritzau Scanpix)

Handelskrigen mellem USA og Kina, som ikke umiddelbart ser ud til at finde en forhandlet løsning, og som ser ud til at eskalere og eskalere, kan vise sig at ramme de nye markeder hårdt med et chok.

Sådan lyder advarslen fra IMF's chef, franske Christine Lagarde, som dermed tegner et billede op, hvor ikke bare Tyrkiet og Argentina kan blive ramt af en krise.

Det skriver Financial Times.

Indtil videre har IMF endnu ikke set tegn på, at kriserne i de to lande vil smitte til andre, men Lagarde advarer om, »det kan meget hurtigt forandre sig« med de usikkerheder, som allerede er opstået, alene på baggrund af de mange trusler i handelskrigen.

USA og Kina har allerede hver især indført told på hinandens varer for 50 mia dollar - med 34 mia. dollar i juli og 16 mia. dollar i august. USA har dog netop gennemført en høringsproces om et forslag om yderligere told på varer for 200 mia. dollar, som ifølge USA's præsident, Donald Trump, meget snart kan blive indført. Samtidig har Trump truet med, at han har varer for yderligere 267 mia. dollar i »baghånden«.

I givet fald vil USA ende med at lægge told på al import fra Kina, da den i 2017 var på 505 mia. dollar. Sidste år eksporterede USA samtidig for blot omkring 130 mia. dollar den anden vej, hvilket gav landet et handelsunderskud på 375 mia. dollar over for Kina.

Christine Lagarde vurderer ifølge avisen, at nye tariffer vil have »mærkbar effekt på væksten i Kina«, og det vil udløse sårbarhed i en række nye markeder. Desuden peger IMF's topchef på, at ny told i USA først og fremmest vil ramme amerikanske forbrugere med lave indkomster.

»Det vil tilføje et chok til en situation, hvor der ikke er nogen smitte, men hvor der er fragmenterede skrøbeligheder. Det ville tilføre endnu et chok,« siger Chistine Lagarde.

»Handel er positivt, handel er et plus, handel har givet brug for at blive fikset, men det er et værktøj og en motor for vækst, som ikke burde blive truet, slet ikke lige nu.«