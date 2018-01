I dag åbner Amazon fremtidens supermarked - og konkurrenterne er skræmte

Godmorgen,

Velkommen til ugens første morgenoverblik. Vi starter i et interessant nyt supermarked i Seattle.

1

Teknologigiganten Amazon åbner i dag et helt nyt supermarked uden kasser, som kan revolutionere vores indkøbsture. I Amazon Go-butikken i Seattle er der hundredvis af kameraer i loftet, som identificerer kunderne og holder øje med, hvad de lægger i kurven. Når kunderne forlader butikken, bliver beløbet trukket direkte på kreditkortet.

Det moderne supermarked har været åbent for Amazons egne ansatte siden december 2016. Egentlig var det forventet, at det ville åbne for offentligheden tidligere end i dag, men den kunstige intelligens bag konceptet, har blandt andet haft svært ved at se forskel på kunder med lignende kropsbygninger, skriver BBC.

Nu skulle konceptet dog virke, og det kan sende rystelser gennem dagligvarebranchen de kommende år. I USA ejer Amazon 460 Whole Foods-supermarkeder landet over. Og selvom Amazon endnu ikke har meldt noget ud, forventer konkurrenterne, at den nye teknologi vil blive implementeret i Whole Foods-butikkerne, når den er testet i Seattle. Hvis kæden helt kan eliminere supermarkedskøen, kan de opnå en stor fordel i forhold til konkurrenterne.

2

Novos franske ærkerival Sanofi spenderer 70 milliarder kroner på at købe det amerikanske selskab Bioverativ, som producerer medicin til bløderpatienter. Handlen vil blive offentliggjort senere i dag, skriver Wall Street Journal.

Handlen er interessant set med danske briller, fordi Novo Nordisk er i gang med en manøvre, som ligner Sanofis. Tidligere på måneden bød Novo Nordisk knap 20 milliarder kroner på det belgiske firma Ablynx, som også producerer blødermedicin.

Markedet for blødermedicin bliver i øjeblikket presset af schweiziske Roche, der leverer gode resultater og har fået vigtige godkendelser i USA, der kan gøre Roche førende på markedet.

3

I en årrække har Føtex mistet markedsandele til billigere konkurrenter som Rema 1000 og Netto. I et forsøg på at indhente det tabte, har Føtex investeret millioner i kampagnen »FøTæsk« og sænket prisen på mere end 2.000 varer. Og strategien virker, fortæller Føtex-direktør Thor Jørgensen til Berlingske Business. Der kommer flere kunder og omsætningen stiger.

Præcis hvor meget vil han af hensyn til konkurrenterne ikke ud med, men han vil gerne fortælle, at der i december blev solgt 12 pct. mere af de 2.097 nedsatte varer sammenlignet med december 2016, og at omsætningen på varerne steg med tre pct. i samme periode.

Føtex bevæger sig altså ind på ind på discountbutikkernes banehalvdel. Men inden længe vil forskellen mellem discount og dyrere supermarkeder bliver udvisket, forventer Thor Jørgensen.

»Før har der været de lidt dyrere supermarkeder med god kvalitet og så de billige discountbutikker med lidt halvsløj kvalitet. Men nu får supermarkederne discountpriser, og discountbutikkerne bliver bedre på kvalitet,« siger han med henvisning til, at discountbutikker som Netto og Fakta er begyndt at udvide sortimentet med økologi og flere kvalitetsprodukter,« siger han.

4

Senatet i USA har tidligt mandag morgen dansk tid udskudt en afstemning om et forslag om finansiering af det statslige budget. Afstemningen var oprindeligt planlagt til senest klokken et natten til mandag amerikansk tid, men er blevet udskudt til mandag middag klokken tolv, skriver Ritzau.

Dermed forbliver det amerikanske statsapparat nedlukket indtil da.

Uden et budget må den offentlige sektor ikke foretage sig noget - kun hvis der er tale om nødstilfælde. Dermed bliver hundredtusindvis af offentligt ansatte sendt på tvungen orlov uden løn. Når statsapparatet lukker ned, gælder det alle føderale kontorer såsom ministerier, nationalparker, museer og så videre.

En nedlukning i USA skete senest i 2013. Dengang måtte cirka 850.000 offentligt ansatte gå på orlov i over to uger uden løn. Nedlukningen kostede staten omkring 12 milliarder kroner i tabt produktivitet.

De asiatiske aktiemarkeder uden for Japan ligger overvejende med stigninger mandag, men investorerne er tilbageholdende på grund af de politiske problemer i USA, hvor en regeringsnedlukning er en realitet efter strandede finanslovforhandlinger i weekenden.

Nikkei 225: -0,2 pct.

China CSI 300: +0,8 pct

Indiens BSE Sensex: +0,5 pct.

