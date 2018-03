Hustruen tvang ham til at satse alt på brætspil: Nu træder amerikansk legetøjsgigant til med millioner

Godmorgen

Så blev det onsdag og vi koldstarter dagen med en stribe stærke og brandvarme erhvervshistorier.

Vi skal forbi giganternes kamp i USA, sociale medier i store kursdyk og en bestyrelsesdronings jagt på ivæksættersucces. Men vi begynder dagen med et kig på noget så traditionelt som et dansk brætspil.

1

For mere end ti år siden sagde Jesper Bülow sit job op i den finansielle sektor efter et hårdt pres fra sin hustru. Hun mente, at det var på tide, at han tog en chance og satsede på at gøre det brætspil, som han selv havde udviklet, til en succes.

Brætspillet hed Bezzerwizzer og resten er historien. Efter en massiv succes i Norden er turen nu kommet til USA. Og han lander på amerikansk jord med solid rygvind i form af en særdeles tung partner.

Det skriver dagbladet Børsen. Det er nemlig verdens tredjestørste legetøjsproducent Mattel, der investerer millioner i at rulle spillet ud til de amerikanske forbrugere. Snart er spillet ifølge Børsen at finde i tusinde supermarkeder og legetøjsbutikker.

Jesper Bülow har dog tidligere søgt den amerikanske drøm tilbage i 2010, men her lykkedes det ikke at få amerikanerne til at købe det tysk klingende ord Bezzerwizzer, og derfor forsøger Mattel og Jesper Bülow sig nu med et navneskifte. I USA skal spillet hedde Smartish og bliver lanceret i løbet af foråret.

Business.dk anbefaler:

Seniorerne er de største vindere i den danske jobfest: Hun vandt over 99 andre ansøgere

Regeringen vil lade 13.300 andelsboliger blive til ejerboliger

Forsker efter dødsulykke: »Selvkørende biler har mistet deres uskyld«

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag. OK - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst. Se alle nyhedsbreve

2

Bestyrelsesstjernen Lone Fønss Schrøder tjekker ind som for­mand og investor i den fremadstormende danske iværksættervirksomhed Nustay.com.

Lone Fønss Schrøder er en af de højest placerede danske kvinder i europæisk erhvervsliv med bestyrelsesposter i IKEA, Volvo og Schneider Electric. Hun har en fortid som senior vice president i Mærsk og var indtil for nylig formand for Saxobank.

Nu rykker hun ind i en markant mindre virksomhed, som hun også investerer penge i og dermed bliver medejer af. Nustay er en bookingportal af hoteller, der arbejder på at tage markedsandele fra giganter som Booking.com og Hotels.com.

»Jeg har booket alle hoteller siden via Nustay, også forretningsrejser, og alle jeg kender, har jeg nævnt det for. Mange er blevet overraskede, for selv om de har firmaaftaler, så er Nustay billigere. Det er meget sjældent, at jeg anbefaler produkter til andre, men jeg har lyst til det med Nustay,« siger Lone Fønss Schrøder.

Nustay.com har selv bygget og kodet tekno­logien i platformen fra bunden. Når man søger hoteller på Nustay giver man flere oplysninger og får dermed mere personaliserede forslag til, hvilke hoteller man skal vælge. Ideen er fostret af den danske iværksætter Mathias Lundø Nielsen, som er direktør og også medejer af virksomheden i dag. Læs hele historien her.

3

Investorernes fokus på Facebook fortsatte tirsdag, efter at det sociale medie oplyste, at US Federal Trade Commission har stillet spørgsmål om, hvordan Facebook-brugernes personlige data kunne blive tappet af en politisk konsulentvirksomhed ansat af præsident Donald Trumps valgkampagne.

Aktien droppede 2,6 pct. og er dermed faldet omkring 9 pct. i løbet af de seneste to handelsdage.

Såvel amerikanske som europæiske politikere har krævet en forklaring på, hvordan konsulentfirmaet Cambridge Analytica har fået adgang til brugernes data, og hvorfor Facebook undlod at informere om det, hvilket rejser større branchespørgsmål om brugernes privatliv, mens strengere regulering toner frem i horisonten.

Det andet store sociale medie, Twitter, kom også i vanskeligheder tirsdag, efter at den israelske justitsminister har truet med retssager mod mikroblog-netværket for ikke at gøre nok for at modvirke tweets, der fremkalder vold mod Israel. Twitter faldt 10,4 pct.

Udviklingen smittede af på de andre tilsvarende medier som Snap (Snapchat), der faldt 2,6 pct.

4

Den amerikanske nethandelgigant Amazon er tirsdag rykket op på andenpladsen på listen over de mest værdifulde amerikanske selskaber. Dermed går Amazon forbi Alphabet Inc., der er Googles moderselskab. Førstepladsen på listen indtages af it-giganten Apple.

Amazon begyndte i 1990erne som en online boghandel. Siden har selskabet udviklet sig eksplosivt til at sælge mange forskellige varer. Amazon laver også sine egne produkter og producerer blandt andet også film og tv-serier.

Amazons aktier steg tirsdag, hvilket gav firmaet en markedsværdi på 768 milliarder dollar.

Seniorstrateg i Nordea klæder i dag investorerne på med tre ting, som er værd at holde øje med.

I dag vil fokus fortsat være på den handelspolitiske agenda. Og mens USA trækker i den ene retning, trækker kineserne i den anden. Vi får formentlig først får mere information om tolden på kinesiske varer tidligst på fredag, var kineserne i går på banen og trække i den anden retning. Den kinesiske premierminister sagde i forbindelse med afslutningen af folkekongressen, at Kina var klar til at åbne særligt deres fremstillingssektor mere til omverdenen, og ikke tvinge udenlandske selskaber til at overføre teknologi som adgangsbillet til det kinesiske marked. Markederne var også i rimeligt i plus over hele linjen i går, i takt med at der i hvert fald ikke var yderligere dårlige nyheder ang. Global handel.

Selvom nøgletal ikke får den helt store opmærksomhed i dag, vil der alligevel komme et par interessante af slagsen. Vi får både data for salg af eksisterende boliger i USA, handelsbalance tal og data for olielagre. Salget af eksisterende boliger giver en temperaturmåling på købelysten hos de private, som er indikeret god af bl.a. høj forbrugertillid og lav arbejdsløshed. Stærkt boligsalg kan tegne godt for fremtidigt boligbyggeri og økonomisk aktivitet.

Dagens helt store begivenhed bliver mødet i den amerikanske centralbank Fed, som afslutter deres to dage lange rentekomitemøde (FOMC). Vi og markedet venter i høj grad at centralbanken hæver styringsrenten, så fokus vil være på hvorvidt at centralbanken også hæver deres forventninger til fremtiden, herunder antallet af renteforhøjelser i 2018. Det bliver mere og mere sandsynligt, at vi skal se fire renteforhøjelser i 2018 ift. de tre som centralbanken pt. forventer. Selvom centralbanken hæver forventningerne til fire renteforhøjelser, forventer vi ikke at det skal blive en udfordring for aktiemarkedet, som stadig har de underliggende betingelser for fremtidige stigninger på plads, herunder økonomisk vækst og indtjening. Da det er den nye centralbankchef Jerome Powells første pressekonference efter at han tiltrådte, vil investorerne have ekstra meget fokus på hans tone – og hvorvidt han anlægger en hårdere tone ift. sin forgænger Janet Yellen.

kl 10.30: Storbritannien: Arbejdsløshed, feb

kl 15.00: USA: Salg af eksisterende boliger, feb

kl 19.00: USA: Federal Reserve-meddelelse

kl 19.30: USA: Den amerikanske centrlbankchef Jerome H. Powell holder pressekonference

De asiatiske aktiemarkeder drager et lettelsens suk onsdag morgen, hvor markedsdeltagerne sender generelle stigninger gennem markederne, i forventning om at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, forhøjer renten 0,25 pct.point senere på dagen.

Nikkei 225 Lukket

Topix Lukket

Hongkongs Hang Seng +1,1

China Shanghai Composite +0,6

China CSI 300 +0,7

Taiwan Taiex 0,0

Sydkoreas Kospi +0,1

Indiens BSE Sensex +1,0

Singapores STI +0,2

Sydney ASX 200 +0,2