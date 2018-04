Hurtige bilister taber sag om skiltning ved vejarbejder

En stribe bilister dømmes mandag for at have kørt for stærkt ved vejarbejder i Nordsjælland.

Skiltningen var i orden, siger Østre Landsret, som afviser bilisternes krav om frifindelse.

Afgørelserne kan få betydning for et stort antal bilister, der angiveligt har stået klar med lignende krav om frifindelse.

Prøvesagerne i retssystemet angår for høj fart ved vejarbejder på Lyngby Omfartsvej og Helsingørmotorvejen i foråret og sommeren 2015.

På skiltene stod, at den højst tilladte hastighed var 50 kilometer i timen, men alligevel trådte mange på speederen. På Lyngby Omfartsvej noterede politiet ikke færre end 5000 bilister i at køre for stærkt ved vejarbejdet.

Såvel landsretten som byretten mener, at skiltningen var både tydelig og retvisende. Desuden har domstolene sagt, at hastighedsbegrænsningen var lovlig.

I mandagens afgjorte sager er konsekvensen bøder på 4000 og 6000 kroner, ligesom de hurtige bilister frakendes kørekortet betinget. Dette indebærer, at de skal op til en ny køreprøve.

En af de involverede blev målt til at køre 84 kilometer i timen.

»Jeg kører normalt ansvarligt og følger de skilte, der er, forklarede hun, da byretten behandlede spørgsmålet om skiltningen. Andre fortalte om det chok, de havde fået, da de fik brev fra politiet.«

På Helsingørmotorvejen skred politiet ind med fartmåling på grund af en henvendelse fra entreprenøren. Han mente, at vejarbejderne blev udsat for fare, fordi mange bilister kørte alt for stærkt, har politiet tidligere oplyst.

Målingen stod på i ti timer. Resultatet var, at 2551 blev noteret for at køre for stærkt, mens cirka 16.000 slap for at blive blitzet.

I byretten mente dommeren, at de mange overtrædelser kunne skyldes generel uopmærksomhed og vanekørsel. Samme vurdering havde en politimand, der i januar sidste år blev afhørt.

»Uanset hvor mange skilte, vi satte op, var der procentvist lige så mange, der kørte for stærkt,« sagde han.