Hundredvis af TDC-ansatte vågnede forgyldte op torsdag morgen

Solen fortsætter med at sende sommer ned over Danmark, og i dag føler 329 TDC-ansatte sikkert, at den skinner særligt på den. De er en del af en stor gruppe chefer og specialister, som har fået tildelt såkaldte præstationsaktier gratis som en del af et bonusprogram. Det skriver Finans.dk

Efter salget af TDC til ATP, PFA, PKA og den australske finanskæmpe Macquiare afvikles programmet nu, og Peter Glüsing, pressechef i TDC, bekræfter overfor Finans, at der sker en samlet udbetaling til de 329 personer på 525 mio. kr. Det betyder 1,6 mio. kr. i gennemsnit til hver, mens det er topchef Pernille Erenberg og hendes forgænger Carsten Dilling, der virkelig får råd til en bedre sommerferie i år.

Pernille Erenbjergs lånkonto voksede onsdag i forbindelse med udbetalingen med 11,8 mio. kr., og Carsten Dilling oplyser, at han får næsten lige så meget.

»Jeg regner med, at det er den sidste løncheck, jeg ser fra TDC,« siger Carsten Dilling til Finans.dk.

Han har i dag skabt sig en erhvervskarriere som professionel bestyrelsesformand efter godt tre år som topchef. Pernille Erenbjergs dage på posten er også talte, da hun har opsagt jobbet og fratræder senest den 31. december 2018. De fire nye ejere af TDC har bebudet at afnotere selskabet mandag den 4. juni.

Mens det guldregner over TDC-ansatte, er der udsigt til det modsatte for Europas stål- og aluminiumsvirksomheder. USA og EU nærmer sig hastigt en deadline fredag for præsident Donald Trumps trussel om at indføre en amerikansk told på stål og aluminium, hvilket formentlig vil udløse et svar fra EU i form af told på en række typiske - og måske symbolske - amerikanske produkter som motorcykler, bourbon whiskey og jeans.

Ifølge The Wall Street Journal er Donald Trump klar til at indføre importtolden fredag men at der stadig forhandles mellem parterne. Handelsminister Wilbur Ross antydede onsdag, at tolden ville blive indført, men at der stadig ville være en åben dør for en aftale.

»Det er ikke sådan, at man ikke kan forhandle, selv om der er indført told. Guderne skal vide, at EU harn pålagt USA masser af toldsatser,« sagde Wilbur Rosss på en konference i Paris.

Efter dommen på halvandet års fængsel til Lars Møller, den tidligere OW Bunker-direktør i Singapore, ruller sagen videre, slår pensionskassen ATP fast. Der er planer om at sagsøge en række aktører, der var involveret i det spektakulære kollaps i virksomheden i efteråret 2014, som ATP mener har et medansvar.

»Vi har selvfølgelig fulgt sagen, og dommen ændrer ikke noget ved vores stævning. Vi går efter dem, der efter vores mening er ansvarlige, og vi fortsætter sagen, fordi vi er overbevist om, at vores medlemmer kan få erstatning for den uret, der er begået,« skriver Tomas Krüger Andersen, juridisk chef i ATP Pensions & Investment og repræsentant for de institutionelle investorer, i en mail til Berlingske.

Den tidligere chef for OW Bunkers datterselskab i Singapore, Lars Møller, fik onsdag halvandet års fængsel, men slipper for en dom for mandatsvig og fem års fængsel, som anklagemyndigheden ellers havde forlangt. I Retten i Aalborg har dommer Niels Toft-Vandborg formentlig vejet sine ord på en guldvægt, da han skrev dommen. OW Bunkers konkurs i 2014 har nemlig udløst et juridisk efterspil, hvor en række kreditorer og investorer har rejst erstatningskrav for milliarder, og kreditorerne og deres advokater vil læse onsdagens dom med lup.

De mange oplysninger om, hvem der vidste hvad om den enorme og overforfaldne kredit til og renteindtægter fra én enkelt af OW Bunkers kunder, som er blevet rullet op i retssagen mod Lars Møller, kan nemlig få betydning for udfaldet af de kommende erstatningssager. Den største sag er rejst af konkursboet efter OW Bunker, som har stævnet kapitalfonden Altor, revisionshuset Deloitte og OW Bunkers tidligere ledelse for 2,2 milliarder kr.

Nationalbanken løfter i dag en advarende pegefinger over for flere af de mellemstore banker i Danmark. De føler så megen medvind på den økonomiske cykelsti, at de er begyndt at lempe kravene i deres långivning, mens udlånsvæksten er meget høj. Det minder om situationen før finanskrisen, advarer Nationalbanken, som senere i dag præsenterer analysen Finansiel Stabilitet.

Der er ikke sat navne på de løsslupne banker.

»I en tid med fremgang i økonomien er det naturligt, at konkurrencen om at yde udlån skærpes, men det skaber grobund for, at bankerne slækker på kreditkvaliteten og lemper på lånevilkår i kreditgivningen,« siger nationalbankdirektør Lars Rohde i en pressemeddelelse.

Han minder om, at det kan øge risiciene i det finansielle system, hvis bankerne lemper kravene til kunderne. Problemet er dog, at bankernes øgede risikotagning først kommer op til overfladen, når økonomien vender. Derfor er det vigtigt at bankerne i de gode tider gemmer ekstra kapital på kistebunden. Det kan bankerne tvinges til med værktøjet, den kontracykliske kapitalbuffer, som regeringen har indført efter finanskrisen.

Det bør investorerne holde øje med torsdag

Gårsdagens tyske inflationstal følges op af det europæiske flash estimat for inflationen (HICP). Nordea forventer, at kerneinflationen får et markant løft i maj til en takt på en pct., og at den stigende oliepris slår igennem på den samlede inflation, som lander omkring 1,6 pct. fra 1,2 pct. i april.

G7s finansministre samles i dag i Whistler i Canada, hvor en række af centralbankernes folk vil være inviteret for at diskutere fremtidige vækstplaner som skal have til hensigt at gavne alle.





Kalender - torsdag den 31 maj

ØKONOMI

kl 8.00: Danmark: BNP-vækst, Q1 - est: 0,3%; tidl: 0,9%

kl 8.00: Danmark: Arbejdsløshed, apr - tidl: 3,3%

kl 11.00: Eurozonen: Arbejdsløshed, apr - est: 8,4%; tidl: 8,5%

kl 11.00: Eurozonen: Forbrugerprisestimat, maj - est: 1,6%; tidl: 1,2%

kl 14.30: USA: Privatforbrug, apr - est: 0,4%; tidl: 0,4%

kl 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 21 - est: 228K; tidl: 234K

kl 17.00: USA: Olielagre, uge 21

Det sker på markederne:

Asien

Nikkei: + 0,7 pct.

Hang Seng:+ 0,8 pct.

Shanghai:+ 1,4 pct.

USA

S&P 500: + 1,3 pct.

Nasdaq: + 0,9 pct.

Dow Jones: + 1,3 pct.