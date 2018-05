Her er vinderne af Københavns Erhvervspris anno 2018

De kan løse lektieproblemer, de sørger for en cykel ved hotellet, de hjælper dig med boligforhold, når du kommer den store verden og de sætter »en høj standard for andre i branchen«. Der er mange rosende ord med på vejen, når Københavns Erhvervspris i dag uddeles.

Året prismodtagere blev lektiehjælperen Mentor Danmark, Copenhagen Bycycles ApS, der arbejder med cykeludlejning i hovedstaden, samt bofællesskabet LifeX og hotelcirksomheden BC Hospitality Group, der udmærkede sig ved at tage særlige interesser i integrationen.

Vi har i den grad brug for krøllede hjerner, der også tænker i bæredygtighed, og som med gejst og engagement er med til at udvikle hovedstaden Niko Grünfeld (Å), Københavns kultur- og fritidsborgmester DEL CITAT

»Kæmpe tillykke til vinderne og stor high five til de dygtige virksomheder, der går forrest i kampen for at gøre København til en endnu bedre by. Vi har i den grad brug for krøllede hjerner, der også tænker i bæredygtighed, og som med gejst og engagement er med til at udvikle hovedstaden. Nye ideer, der blomster op, gør os rigere på så mange planer. Jobskabermentaliteten – frem for jobtagermentaliteten - glæder mig og gør mig stolt. På virksomhedernes, erhvervslivets og fællesskabets vegne,« siger Københavns kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å).

De fire prismodtagere er blandt i alt 20 nomierede fordelt på kategorierne »KBH som attraktiv storby«, »Innovation«, »Iværksætteri« eller »Miljøansvar, CSR og socialøkonomiske virksomheder«. Ifølge dommerkomiteen har de hver især udmærket sig ved enten at sætte fokus på bæredygtig turisme, et løft af de faglige kompetencer i hovedstaden eller at gøre en særlig indsats for integrationen på forskellige dele af arbejdsmarkedet.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvem er vinderne og hvorfor? VINDEREN AF »KBH SOM ATTRAKTIV STORBY« : Copenhagen Bycycles Cykeludlejningsvirksomheden Copenhagen Bycycles ApS vandt kategorien ”attraktiv by” for at skabe bæredygtig turisme i København. Virksomheden løser transport rundt i byen på en simpel og bæredygtig måde og er god til at danne partnerskaber og samarbejde med andre. Copenhagen Bycycles har god mulighed for at skalere til andre danske byer såvel som internationalt. Med 2.500 cykler leverer Copenhagen Bycycles cykeludlejningsservice til 30 % af Københavns hoteller og møder derigennem mange af byens gæster allerede ved hotellet og i virksomhedens fysiske butik i Nyhavn. De andre nominerede var: CPH Village

Madkastellet ApS

Stromma Danmark A/S

SYBO Games ApS VINDEREN AF »INNOVATION: MentorDanmark MentorDanmark vandt kategorien ”innovation” for at være med til at løse en meget central opgave med at formidle lektiehjælp til glæde for over 20.000 familier i hele Danmark. MentorDanmark løser et akut problem og gør en vigtig indsats for København og hjælper næste generation på vej med både faglige og sociale kompetencer. MentorDanmark bruger deres viden til at skabe en ny satsning Substy, som er Danmarks største vikardatabase. Målet er at skabe inspirerende vikartimer ved at sende en franskstuderende fra et universitet ud til fransktimen, matematikstuderede fra læreruddannelsen ud til matematiktimerne osv. De andre nominerede var: Brøchner Hotels A/S

Chainalysis

Founders House

Khora VINDEREN AF »IVÆRKSÆTTERI«: LifeX LifeX er et professionelt drevet bofællesskab for internationale talenter. De vandt i kategorien ”iværksætteri” ved at tænke i nye baner og løse det stigende boligproblem, der er i mange storbyer. De giver mange af byens udenlandske medarbejdere den bedst mulige start i København. De hjælper både med indrejse, bolig og et socialt netværk. Konceptet kan kopieres til andre danske byer og er internationalt skalerbart. LifeX startede den 1. maj 2017, da de fik nøglerne til deres første lejlighed. Siden er det gået stærkt, og de har nu 8 lejemål i København (2000+ m2) og mere end 60 medlemmer fordelt på mere end 20 nationaliteter. LifeX er ved at starte op i Berlin og er ved at undersøge mulighederne i Stockholm og Amsterdam. De andre nominerede var: CPH Food Space a.m.b.a

Gasoline Grill

Niels Lan Doky International Jazz Collective

TastePlease VINDEREN AF »MILJØANSVAR, CSR OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER«: BC Hospitality Group En af Københavns og Danmarks absolut største virksomheder inden for hoteller, konferencer og messer BC Hospitality Group vandt i kategorien ”miljøansvar, CSR og socialøkonomiske virksomheder” for at sætte en høj standard for andre i branchen i forhold til bl.a. integration. De servicerer årligt ikke færre end godt 1,5 mio. danske og udenlandske gæster. Virksomheden har p.t. 79 forskellige nationaliteter ansat og har skabt en mangfoldig, inkluderende og fleksibel arbejdsplads. I projekt ”Vejen til Job” fik 29 flygtninge og kontanthjælpsmodtagere en 3-måneders praktikplads, og herefter blev 12 ud af de 29 deltagere ansat. Hele 43% af de øvrige borgere, der var i virksomhedspraktik i 2017, blev tilbudt beskæftigelse efter endt forløb. De andre nominerede var: Glad Fonden

Rema 1000 (Hammerichsgade 1)

Send Flere Krydderier

Zenz Organic Kilde: Københavns Kommune

Det er tredje gang at de cirkulære betonpriser bliver overrakt, og blandt tidligere prisvindere findes navne som teknologivirksomheden Twentythree og The Coffee Collective, hvor administerende direktør Peter N. Dupont samtidig sidder i årets dommerkommitee.