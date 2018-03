Her er onsdagens business-kalender

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Zealand Pharma, AaB

Peers: DSV (kl. 07.00, Panalpina, Q4), DSV (kl. 07.00, Deutsche Post, Q4)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Animalsk produktion (kvt.), 4. kvt. 2017

- Ejendomssalg (md.), december 2017

- Industriens produktion og omsætning, januar 2018

- Jordbrugets prisforhold (kvt.), 4. kvt. 2017

Udland:

- 11.00: Eurozonen: BNP-vækst (3. opgørelse), Q4

- 14.15: USA: ADP-jobrapport, feb

- 14.30: USA: Produktivitet, y/y, feb

- 14.30: USA: Handelsbalance, jan

- 20.00: USA: Beige Book

Øvrigt:

- 11.00: SAS: Trafikstatistik

Nye tal for boligpriser

Boligsiden.dk offentliggør i dag Boligsidens Markedsindeks for februar. Indekset viser udviklingen i gennemsnitlig salgspris, salgstid og prisnedslag i februar sammenlignet med for en måned og et år siden. Indekset samler tallene for de tre boligtyper villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger i hele landet og i de fem regioner. Det er også muligt at få tallene for en eller flere kommuner.

08:00 Salg af fast ejendom i 2017

Ritzau dækker: Danmarks Statistik kommer med tal på salg af ejerlejligheder, sommerhuse og villaer i december og dermed hele 2017.

11:00 Rejsende med SAS i februar

Luftfartsselskabet SAS kommer med friske tal på antallet af passagerer i februar.

12:00 Kommuner skal trykke afsend på varsel om lockout

Ritzau dækker: Overenskomstforhandlingerne for de ansatte i kommunerne er brudt sammen, og fagforeningerne varsler strejke fra 4. april. Ifølge kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, vil KL i dag tage den formelle beslutning om lockout, der vil ramme hele landet. Det sker på et hovedbestyrelsesmøde i KL.

Indland