Her er den nye betalingsløsning: Betal med din pegefinger

Køber du kaffe i kantinen på Copenhagen Business School i København, kan du nu lade både dankort og mobil bliver i tasken.

Nets tester nemlig brugen af fingeren som betalingsmiddel.

Det skal gøre det endnu nemmere at gennemføre betalinger, forklarer Jeppe Juhl-Andersen, der er direktør hos Nets med ansvaret for dankort.

»Det skal være endnu nemmere at betale for folk i alle situationer. Det er det, som er målet med dankort og målet for det, Nets laver.«

»Vi tror på, at det her er en af måderne, hvorpå det kunne blive endnu nemmere,« siger han.

Den nye betalingsform bygger på biometri, der er brugen af biologiske kendetegn til identifikation. Den fungerer på samme måde, som når man åbner sin iPhone ved brugen af fingeren.

Betalingen sker ved en skanning af strukturen i de blodårer, som der eksisterer i fingrene, og der skal ikke bruges pinkode.

Danskerne skal dog ikke frygte for sikkerheden af den grund, forklarer Jeppe Juhl-Andersen.

»Sikkerheden er ekstrem høj. Engang imellem ser vi misbrug på dankortet, hvor pinkoden er blevet afluret, og det sker jo ikke med fingrene. Så her er sikkerheden helt i top,« siger han.

Forsøget foretages i første omgang på CBS, der skal afsøge, hvordan det virker. Senere kan det dog udbredes.

»Når vi så har erfaringerne herfra, så ser vi på, hvor man ellers ville kunne bruge det.«

»Det er ikke lige om hjørnet, men hvis forbrugerne synes, at det her er super nemt, så kunne man forestille sig det i andre tilsvarende situationer,« siger Jeppe Juhl-Andersen.

For at gøre brug af fingeren som betalingsmiddel skal man oprettet i et system, hvor ens dankort knyttes til én bestemt finger.

Testen udføres i samarbejde med Spisestuerne på CBS og leverandøren Fingopay.