Handelskrig med undvigemanøvrer og navne-finter

God søndag morgen og velkommen til et overblik over business-ugen, der gik.

Den amerikanske præsident Donald Trump har i denne uge excelleret i at tumle rundt som en anden elefant i den europæiske glasbutik. På erhvervsområdet skruede han gevaldigt op for handelskrigen ved at varsle yderligere straftold på kinesiske varer for 200 milliarder dollar oveni den første ekstratold på 50 milliarder. Om to måneder bliver det således dyrere for amerikanere at købe varer som håndtasker, sæbe og shampoo, hvis produkterne er fremstillet i Kina.

Der er tale om den voldsommeste eksplosion i toldsatserne siden 1920erne, hvor det også var USA , der indledte et stort handelsopgør, som endte med at halvere den internationale handel. Så galt er det ikke med hensyn til den aktuelle handelskrig. Men Trump har flere skud i bøssen.

»Det, vi har set indtil videre, er kun toldafgifter. Det er slemt nok, men det betyder primært, at vi køber noget mindre. Der er dog ikke noget, som forhindrer amerikanerne i at beslutte, at visse varer fra Kina slet ikke må blive solgt i USA overhovedet,« sagde professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Philipp Schröder, i denne uge til Berlingske.

Kineserne har varslet gengældelse uden at præcisere det nærmere, men for en sikkerheds skyld har det kinesiske styre dikteret, at ord som »Kina«, »kinesisk« og »statslig« vil blive forbudt at bruge for kinesiske virksomheder i deres navne. På den måde kan kinesiske produkter måske flyve under radaren, når USA søger nye angrebsmål.

Efter USAs første toldangreb på Kina for omkring 50 milliarder dollar, svarede kineserne igen med en told i samme størrelsesorden, som blandt andet ramte biler. Derfor skal Tesla, der producerer alle sine biler i USA, nu betale 25 procent ekstra told for at importere til Kina. Det betyder, at Tesla har måttet hæve prisen på sin Model S fra, hvad der svarer til 681.000 kroner til 814.000 kroner. Der er dog en åbenlys vej uden om tolden, og det er at producere i Kina. Det er netop, hvad Tesla-stifteren Elon Musk har til hensigt. Han vil nu bygge bilfabrik i Shaghai, som kan supplere Teslas to eksisterende fabrikker i Nevada og Californien.

»Jeg har et godt tilbud til hotellerne«

Den jyske dyne-milliardær Lars Larsen er blevet en af landets rigeste på grund af sit fantastiske forretningstalent. Det er imidlertid ikke alle forretninger i Jysk-imperiet, der går lige godt. Sammen med møbelgrossisten Mogens Olsen har Lars Larsen de sidste 14 år drevet indretningsfirmaet Interior Direct. Indtil videre har det været en ren underskudsforretning. Men nu skal det lille selskab slå igennem. Det skal nemlig ikke længere kun være i danskernes stuer, at der skal stå møbler fra Lars Larsens møbelkæder Bolia og Ilva. Larsen vil nemlig til at indrette hoteller, ferielejligheder og studenterboliger med senge og stole fra sit møbelimperium, og det er her, at indretningsfirmaet Interior Direct kommer til at spille en hovedrolle.

»Når nu jeg har de forskellige møbel- og sengetøjskæder, er det jo naturligt også at prøve at komme ind på det marked, og hotellerne bliver lidt imponerede, når vi lige ruller hele porteføljen ud,« lyder det fra Lars Larsen.

Endelig overskud i Struer

Og så bød denne uge langt om længe på godt nyt fra en anden jysk virksomhed. For første gang i mange år kunne lyd- og designikonet Bang & Olufsen endelig præsentere et overskud på driften, og nu varmer topchefen gennem de sidste to år, Henrik Clausen, op til næste skridt. Det indebærer paradoksalt nok, at de senere års største succes i virksomheden, varemærket B&O Play, må lade livet. Brandet blev opfundet af den forrige topchef, Tue Mantoni, som ville revitalisere hele Bang & Olufsen med Play-produkterne som henvender sig til yngre forbrugere. Play har været en succes og udgør nu næsten halvdelen af Bang & Olufsens salg. Men fra 1. juni stoppede Bang & Olufsen med at have en decideret Play-division i Struer-virksomheden.

»Vi er glade for, at den del af forretningen, som vi i dag kalder Play, vokser så meget. Men i vores egen optik er vi ét brand. Vi er én virksomhed, som står for de samme værdier. Vi har været organiseret i to forretningsenheder, men vi er nu på vej hen mod at blive én sammenhængende virksomhed,« siger Henrik Clausen til Berlingske.

Fortsat god søndag og god læselyst.