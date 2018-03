Han holdt tungen lige i munden: Et investeret SU-lån blev til en lejlighed

Da Berlingske første gang mødte Mathias­ Demant Winther for to år siden, var det med et mål om en lejlighed og en plan for at opnå det. Ideen var at investere et lavt forrentet SU-lån i aktier og indeksfonde, som fem år efter skulle udmønte sig i en solid investering og chancen for at nøjes med et mindre banklån.

»Man kan så sige, at det skete jo så lidt før tid,« siger han i dag.