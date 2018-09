Han forvaltede 1.200 mia. kr., da finanskrisen kom: »Der er fare for social ustabilitet«

Allan Polack er i dag topchef for PFA, men var tilbage i 2008 chef for Nordea Asset Management og ansvarlig for at forvalte 1.200 mia. kr. Dengang var det særligt én finansiel hovedpine, der optog finansmanden. I dag er han mere bekymret for den sociale ustabilitet, der kan opstå, når den næste krise kommer.

Foto: Celina Dahl