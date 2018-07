Han fik plads i Hall of Fame: Nu satser rockikon på rosé

Godmorgen. Det bliver en morgen, hvor vi fokuserer på hjælp.

Dagens nyhedsoverflyvning bringer os nemlig forbi H.C. Andersens Boulevard, hvor Carlsbergfondet har givet en økonomisk hånd til professorerne i Videnskabernes Selskab.

Dernæst slår vi vejen forbi Odense, hvor medicinalproducenten Orifarm ikke får så meget hjælp af arveafgiften - og vi slutter af på apoteket, hvor producenten bag den blå pille, der hjælper i soveværelset, nu slutter sig til oprøret mod Donald Trump.

Men vi begynder i mere familiært lag, hvor en far og søn går sammen om at hjælpe festen i gang.

Det er langt fra alle vinmagere, der samtidig har en plads i Rock & Roll Hall of Fame - men det har John Francis Bongiovi Jr., bedre kendt under scenenavnet »Jon Bon Jovi«. Som det seneste har det 56-årige rockikon kastet sig ud i et nyt forretningseventyr, hvor han sammen med sønnen, Jesse Bongiovi, er trådt ind på roséscenen med satsningen »Hampton Water«.

Koblingen til den amerikanske jetsetter-enklave »The Hamptons« nordøst for New York skulle ifølge den 23-årige Bongiovi stamme fra det lokale øgenavn for rosé, der ellers refereres til som »Hampton Water«. Ifølge The New York Times skulle duoen allerede være på vej ind på markedet med flere distributionsaftaler i støbeskeen og anmeldelser i den gode ende.

Umiddelbart kan det virke ulogisk for en rockstjerne at slå sig på rosé, men ifølge mediet, var det måske ikke så usædvanligt endda.

»Jeg er en vin-fyr,« konstaterede Bon Jovi til det amerikanske medie og uddybede:

»Jeg er blevet ældre. Tequila shots, det har jeg ligesom prøvet.«

Beløbet var steget med op mod en million kroner, da det magtfulde Videnskabernes Selskab sendte sin årlige ansøgning til det magtfulde Carlsbergfondet, der blandt andet står bag bryggerigiganten af samme navn.

Den markante stigning bundede i, at Videnskabernes Selskab ville indføre honorarer til sin øverste ledelse på tilsammen over en halv million kroner. Traditionelt anses ledelsesposterne ellers som ulønnede æresposter - og siden har Berlingske også beskrevet, hvordan de kontroversielle honorarer har skabt internt kritik. Nu fortsætter fortællingen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Professorklubben kort fortalt Carlsbergs stifter, brygger J.C. Jacobsen, testamenterede i 1876 Carlsbergfondet og dermed bryggeriet Carlsberg til Videnskabernes Selskab. Selskabet har over 500 danske og udenlandske professorer som medlemmer. Selskabet har til huse i fornemme lokaler på H.C. Andersens Boulevard i det centrale København. Videnskabernes Selskab »ejer« altså hovedparten af Carlsberg, og bestyrelsesmedlemmerne i Carlsbergfondet udpeges af selskabet blandt medlemmerne af professorklubben. Bestyrelsesmedlemmerne af Carlsbergfondet sidder også i bryggeriets bestyrelse. Nano-professor Flemming Besenbacher er bestyrelsesformand begge steder. Hans lukrative pensionsordning som en del af formandsposten for Carlsbergsfondet har også tidligere været under intern kritik. Carlsbergfondet finansierer hovedparten af aktiviteterne i Videnskabernes Selskab, mens staten står for resten. Ledelsen eller præsidiet i Videnskabernes Selskab består af en præsident, en generalsekretær og en redaktør, to »klasseformænd« eller vicepræsidenter og to medlemsrepræsentanter fra henholdsvis den humanistiske og den naturvidenskabelige klasse

Gennem insidere og fortrolige dokumenter, har Berlingske Business nu fået et kig ind i den lukkede verden på H.C. Andersens Boulevard.

Læs historien om balancen mellem magt og millioner i Videnskabernes Selskab her (Kræver abonnement)

Man sænker en afgift fra 15 til fem procent. Det lyder som en god forretning, men ifølge Orifarm-stifter og topchef Hans Bøgh-Sørensen, kan regeringens plan om at sænke arveafgiften frem mod 2020 ende med at give virksomheder som kopigiganten en ekstraregning, det skriver Børsen.

Når værdigrundlaget i stedet for bliver fuldstændig ændret, (...) så bliver det pludseligt nogle helt andre tal. Hans Bøgh-Sørensen, Ejer og topchef i Orifarm DEL CITAT

Arveafgiften har ellers været til debat af flere omgange. Topchefen pointerer dog, at afgiftsformen rammer virksomheder som Orifarm hårdt, ved at regnemodellen er ændret markant.

»Det kan godt være, at man har sat arveafgiften ned fra 15 til 5 pct., men når værdigrundlaget i stedet for bliver fuldstændig ændret, så du ikke længere kan gå efter de bogførte aktiver, men skal begynde at tage goodwill og andet med ind, så bliver det pludseligt nogle helt andre tal," siger han til Børsen og uddyber:

»Jubel, for at satserne er sat ned, holder bare ikke vand. Man er nødt til at se det samlede regnestykke.«

Vi runder morgenen af på den anden side af Atlanten, hvor medicinalvareindustrien også er på dupperne.

Artiklen fortsætter under billedet Medicinalproducenten Pfizers prisstigning på over 100 produkter har blandet andet betydet, at en enkelt viagrapille siden nytår er steget med op mod 20 procent. Foto : LIU JIN

Tilbage i maj offentliggjorde præsident Trump en plan. Det handlede om at sætte en stopper medicinalindustriens »fede fidus« og sikre »omfattende, frivillige prisnedsættelser« på præparater solgt til de amerikanske forbrugere.

Springer vi to måneder frem, har kke meget ændret sig. Til trods for at maj så en lettere opbremsning i prisstigninger på medicin i USA, er den meget komplicerede vej som medicin tager fra producent til patient ikke blevet hverken lettere eller billigere.

Senest har USAs største medicinalproducent Pfizer, der blandt andet producerer Viagra, sat sine priser i vejret på de famøse blå piller og 100 andre produkter.

»De seneste prisforhøjelser signalerer, at det ‘business as usual’ i stedet for frivillige prisnedsættelser, som Trump gav udtryk for,« vurderede Michael Rea, der er chef Rx Saving Solutions, der udvikler software til at finde medicinalbesparelser, ifølge The Financial Times.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Jyske Bank afholder en ekstraordinær generalforsamling, hvor et udbytte på 500 mio. skal vedtages. Godkendelsen bør kun være en formalitet. Efter salg af ejerandel i Nordjyske Bank til 1,38 mia. og med samlede frasalg af ejendomme på tæt på 1,3 mia. yderligere er der både god plads til at udlodde 500 mio. her og nu, men også til at starte et nyt aktietilbagekøbsprogram i forbindelse med halvårsregnskabet den 21/8.

I Kina fortsætter aktierne med at falde og det toneangivende CSE 300 er nu faldet med 25 % siden toppen i februar. Frygt for handelskrig med USA, en svækket kinesisk valuta og den meget spekulative natur de kinesiske aktier og investorer har, har gjort livet surt for investorerne. Indtil videre har asiatiske aktiefald ikke for alvor haft nogen indflydelse på europæiske og amerikanske aktier. Spørgsmålet er om det kan vare ved? Faldene her til morgen er på ca. 2 %.

Selv om Vestas er blevet ved med at annoncere ordrer op til halvåret har det ikke kunne forhindre, at aktien er faldet med 10 % år til dato. Investorerne frygter fortsat at kampen om markedsandele på kort sigt nok giver masser af ordrer og arbejde, men ikke sker uden at Vestas er nødt til at gå på kompromis med indtjeningsevnen. Det er især sidstnævnte og profitabiliteten, som driver aktien. Er der mere nedtur til de hårdt prøvede Vestas aktionærer?

De asiatiske aktiemarkeder er igen under pres tirsdag, hvor stemningen forsat er skrøbelig i lyset af de spændte handelsforhold mellem USA og de øvrige store økonomier, mens investorerne dukker sig for endnu en voldsomt negativ dag for de kinesiske markeder. / Ritzau Finans /