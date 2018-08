Hackere fra Nordkorea forsøgte at bryde ind hos danske banker

Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, fotograferet d. 5. juli 2017.

Hackere fra Nordkorea forsøgte at få adgang til danske banker



Hackere rykker stadig tættere på danske virksomheder. Især virksomheder i finanssektoren er under pres, fremgår det af Børsen her til morgen.

I 2017 forsøgte en gruppe hackere, angiveligt statsstøttede hackere fra Nordkorea, således at trænge ind i 100 store virksomheder verden over, og både Danske Bank og Saxo Bank blev angrebet. Heldigvis uden at det kostede de to banker penge eller data.

Ifølge Center for Cybersikkerhed, der hører under Forsvarets Efterretningstjeneste, er cybertruslen mod den danske finanssektor lige nu på sit højst mulige niveau. Det viser en ny rapport, som Børsen har fået.



»Når man ser på trusselsbilledet mod den finansielle sektor, er det helt generelt alvorligt,« udtaler Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed, til Børsen.

Arbejdskraftmanglen i it-branchen strammer yderligere til

Kampen om medarbejderne i it-branchen bliver stadig hårdere. Det fortæller chefen for den hastigt voksende it-virksomhed Omada fra København til Finans.

Omada, der laver it-løsninger til adgangskontrol og persondatahåndtering, forventer en vækst på 40 pct. I 2018. Den største hindring for vækst er manglen på arbejdskraft og voksende lønpres.



»Alle slås om de dygtige it-folk. Opsvinget har gjort, at endnu flere techselskaber er skudt frem i hovedstadsområdet, og det betyder selvfølgelig, at kampen om it-folkene er ekstra hård,« siger adm. direktør i Omada, Morten Boel Sigurdsson, til Finans.



Omada har base i København, og det er da også hovedstaden, man mest forbinder med boomet i it- og tech-branchen og den deraf følgende mangel på arbejdskraft.



Men ifølge en analyse af mere end 6.000 regnskaber i it-sektoren fra brancheorganisationerne IT-forum og BrainsBusiness, som Finans har fået, går det også rigtig godt med it-branchen i provinsen.

Canada er på vej ind i handelsaftale - og det vækker jubel på aktiemarkederne

Fra vores egen andedam skal vi en tur over Atlanten, hvor optimismen breder sig omkring en ny nordamerikansk frihandelsaftale.

Efter at USAs præsident Donald Trump i mandags overraskede med at melde ud, at han var tæt på en bilateral aftale med Mexico, ser det nu også ud til, at Canada og USA nærmer sig hinanden.



»Jeg tror, Canada meget gerne vil være med i aftalen,« siger Donald Trump ifølge CNBC og tilføjer at det formentlig ikke vil være godt overhovedet, hvis Canada ikke gør.

Samtidig beretter CNN, at også de canadiske embedsmænd, der deltager i forhandlingerne virker positive. Nyheden om de positive toner i forhandlingerne, som er kommet frem sent onsdag aften dansk tid, har ført til stigninger på en række aktiemarkeder i Asien og ventes også at kunne spores på de europæiske aktiermarkedere, når de åbner.

USA holder øje med Danske Banks hvidvask-sag

Vi slutter herhjemme, men med et snært af USA.



De amerikanske myndigheder følger nemlig sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial tæt. Det fortæller USAs viceminister for økonomisk kriminalitet, Marshall Billinglea, i et interview med Berlingske Business.

Marshall Billinglea slår også fast, at man skal forvente, at bankerne agerer i forreste forsvarslinje i kampen mod hvidvask.

