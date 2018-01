»Hårdt arbejde slår talent«

Der er deadline for at nominere kandidater senest 21. februar kl. 16.

Iværksætteriet førte Jimmy Maymann til en post som CEO for GoViral. Om Jimmy Maymann hed det i 2006, at han er »en meget ambitiøs og målrettet leder, der altid har en interessant vinkel på nye marketingkanaler, teknologier og forretningsmodeller.« Siden blev han CEO for det amerikanske netmedie Huffington Post, og i dag er han formand for UN Live Onlive.

Marie Louise Kirk var 36 år, blev hun udnævnt til partner i Goldman Sachs i New York og dermed den højest placerede dansker i et af verdens største finanshuse. Professor Robert Z. Lawrence fra Harvard gav hende følgende skudmål i 2006: »Vi har mange talentfulde studerende fra hele verden på Harvard, men hun rangerer klart som en af de bedste.«

Arkitekten og stifteren af BIG, Bjarke Ingels, tilskrev Sheela Søgaard en betydelig del af æren for, at tegnestuen økonomisk kom på rette køl, da han i 2010 indstillede hende som talent: »Hun er en kombination af at være helt ufatteligt tjekket, samtidig med at hun er en utroligt behagelig menneskechef.«

Ulrik Vestergaard Knudsen var kontorchef i ministersekretariatet i Udenrigsministeriet, da han var med i Talent100. Dengang skrev vi: »Der findes talenter med job så spektakulære, at de taler for sig selv.« Otte år senere i 2013 blev Ulrik Vestergaard Knudsen udnævnt til departementschef.

Fra 1999 til 2002 var hun managementkonsulent hos McKinsey & Co. I 2002 blev hun projektleder for internationale tilbud hos DSB International, fra 2003 direktør for DSB International og fra 2013 været kommerciel direktør i DSB. Undervejs har hun også arbejdet hos og været medlem af direktionen i Arriva Danmark og arbejdet hos KPMG Danmark.

»Susanne Mørch Koch kommer fra en statsejet virksomhed, så det er ikke fremmed for hende at arbejde i en virksomhed på de vilkår. Samtidig besidder hun en lang række kvaliteter, der vil være til gavn for Danske Spil som organisation.«

Danske Spils førstekvinde, Susanne Mørch Koch, er af den faste overbevisning, at alle mennesker har et talent. Men hvis man ikke øver sig eller arbejder hårdt, vil næppe nogen opdage, at man har et talent. Hun var blandt de allerførste 100 talenter, som Berlingske Business spottede i 2004. Dengang var hun direktør i DSB.

Og hendes chef, Søren Eriksen, sagde:

»Hun er lynende skarp og intelligent og typen, der hurtigt kommer til kernen af et problem. Hun er en knalddygtig koordinator, som formår at få sået stor respekt omkring sig i sine omgivelser. Desuden har hun en udpræget vindermentalitet – med et drive ud over det sædvanlige. Disse kombinationer gør, at der er et meget stort potentiale i hende.«

Glad for anerkendelsen

De ord var Susanne Mørch Koch selvsagt glad for. Det samme var hun for anerkendelsen ved at blive udvalgt til Talent100. Det var en flot anerkendelse af både af mig som person, men også den indsats, jeg havde lagt i DSB på det tidspunkt. Når det er sagt så – uden at det skal lyde totalt ydmygt i den sammenhæng – så er det ikke et prædikat, jeg sætter på mig selv.

»Jeg går ikke rundt og tænker på mig selv som et talent, jeg går rundt og tænker på mig selv som en, der arbejder benhårdt for at opnå nogle resultater og nogle mål. Så jeg har ikke en bevidsthed om, at jeg er et særligt talent.”

Derimod er det Susanne Mørch Kochs faste overbevisning, at hårdt arbejde slår ethvert talent af banen, hvis talentet ikke arbejder hårdt nok. Det gælder både inden for sport, musik og forretningsverdenen. »En talentcocktail« handler derfor for Susanne Mørch »først og fremmest om hårdt arbejde og om, at man er villig til at lægge mange timer i en færdighed for at blive god til den.«

Dertil kommer, at man kan være begunstiget af have nogle evner, betoner hun, men flair rækker ikke. Det handler også om, at man byder sig til.

»Det er svært at få bolde spillet til sig på en fodboldbane, hvis man er gået af banen eller løber nede bag målet. Man er nødt til at være på banen og byde sig til i forhold til de bolde, der bliver spillet. Det handler også om ikke at give op. Der kan godt være sure dage. Eller der er opstået en stemning, hvor man begynder at overveje noget andet. I den situation er mit råd: Bliv ved med at kæmpe. Giv ikke op så let. Bliv ved med at gøre dig umage. Men første og fremmest handler det om viljen til at arbejde hårdt med de evner, man nu har fået ,og blive ved med at gøre sig umage.«