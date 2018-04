Guldfuglene letter med danmarkshistoriens største fond

Godmorgen

Her kommer morgenens nyhedsoverblik, hvor vi starter med historisk stor tiltro til et særligt hold fugle i kapitalverdenen.

1

Den danske og udenlandske kapital søger i den grad hen mod Jakob Baruël Poulsen og de andre DONG-guldfugle i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). I dag kan Børsen berette, at CIP er færdige med at rejse kapital til sin tredje fond, og at den med 26 mia. kroner er den største fond nogensinde i Danmark.

»Vi er rigtig glade for den interesse, der har været for CIP. Det produkt, vi har skabt, passer til mange institutionelle investorer, som har behov for lange, stabile afkast og forholdsvis lav risiko,« siger partner Christian T. Skakkebæk til Børsen.

Det er seks år siden, at fire af de fem seniorpartnere forlod DONG med prædikatet »guldfuglene«, og det er kun fem år siden, at de grundlagde kapitalforvalteren CIP, der investerer i grøn infrastruktur. På den tid er man nået op på svimlende 50 mia. kroner under forvaltning og er dermed blevet en af verdens største grønne forvaltere.

Lidt over halvdelen af kapitalen kommer ifølge Christian T. Skakkebæk fra danske investorer, hvor det især er pensionskasserne, der bidrager. Samlet set har eksempelvis Pensiondanmark investeret mere end 15 mia. kroner i de hidtil tre fonde, der er rejst, og er dermed den største investor.

Partneren kan i øvrigt fortælle, at CIPs målsætning for de første to fonde er et gennemsnitligt årligt afkast på mellem 8 og 10 procent, og at de hidtidige resultater ligger over det niveau.

2

»Det var smertefuldt. Det var dyrt. Det ramte vores kunder. Det var efter alle standarder en forfærdelig oplevelse.«

Sådan lød det fra Mærsk-topchef Søren Skou, da han på rederiets kapitalmarkedsdag i februar skulle beskrive det omfattende hackerangreb, der også ramte det danske selskab tilbage i sommeren 2017. Mere talnært har selskabet meldt ud, at cyberaggressionen kostede mellem 1,5 og 1,8 mia. kroner, men det sår flere analytikere nu ifølge Finans tvivl om.

Flere af de analytikere, nyhedsmediet har talt med, nævner, at det kan have kostet koncernen helt op mod 500 mio. dollars, eller tre mia. kr., i omkostninger og tabt fortjeneste.

»En ting er, hvad man har mistet af bookings og markedsandele i tredje kvartal. Men hvad så med fjerde kvartal, hvor man ikke genvandt alle de markedsandele, man havde tabt? Og hvad med første kvartal i det omfang man ikke har indhentet det hele endnu?« spørger Lars Jensen, indehaver af Seaintelligence Consulting, i Finans.

3

Der er forbløffende få kvinder i det øverste ledelseslag hos de største, danske finanskoncerner. En optælling, som Berlingske har foretaget, viser, at der er blot seks kvinder i de 11 største finansvirksomheders koncerndirektioner. Mændenes antal er 50. Anledningen til optællingen er Danske Banks store rokade i sidste uge, hvor man fuldstændigt ændrede organisationen i landets største bank og udvidede direktionen, så den fremover kommer til at tælle ti personer, når Trygs finansdirektør, Christian Baltzer, tiltræder som bankens finansdirektør til oktober. Ud af de ti er blot én kvinde.

»Det er håbløst,« lyder den kontante kritik fra tidligere Tryg-topchef Stine Bosse.

Økonomiprofessor Nina Smith fra Aarhus Universitet, der har forsket i ligestilling i mange år, kalder det et »ikke imponerende billede«, der tegnes af kønsfordelingen i ledelserne i den danske finanssektor.

»Det er desværre det samme billede, vi ser i alle sektorer af det danske erhvervsliv. Det er en kæmpe udfordring, at vi ikke er lykkedes med at få flere kvinder frem på direktionsgangen,« siger hun.

Danske Banks bestyrelses­formand, Ole Andersen, erkender problemet. I en skriftlig kommentar understreger formanden værdien af at have en bredt sammensat ledelse.

»Derfor har vi også en målsætning om at øge antallet af kvinder på alle ledelsesniveauer, herunder i direktionen. Når det er sagt, så må vi også erkende, at det er det lange, seje træk. Når vi laver ændringer i direktionen, overvejer vi hver gang, hvilke kompetencer og profiler der er de rigtige. Det er først og fremmest opfyldelsen heraf, og ikke kønnet, der er det afgørende,« lyder det fra Ole Andersen.

4

Vi slutter dagens nyhedoverblik, hvor vi startede. Med investeringer i den grønne energi. For teknologimastodonten Apple meddeler ifølge Ritzau Finans nu, at selskabet kører på 100 procent vedvarende enerig. De strømslugende datacentre, kontorer og butikker i 43 lande over hele kloden er således alle koblet op på grøn energi. Den 100 procent grønne energi omfatter ifølge Apple også 23 underleverandører.

»Vi forpligter os til at efterlade verden i en bedre tilstand, end vi overtog den. Efter års hårdt arbejde er vi stolte af at have nået denne betydelige milepæl,« siger Apple-topchef Tim Cook med vanlig patos.

I Danmark har Apple to store datacentre på vej - et i Foulum ved Viborg og et ved Aabenraa. Anlægget i Viborg vil sluge lige så meget strøm som 175.000 husstande. Begge skal fra dag ét køre på klimavenlig strøm, og Apple lovede i juli sidste år i den henseende at indgå aftale med en dansk partner i energisektoren om at opføre to nye landvindmølleparker. De skal levere ren strøm i samme mængde, som selskabet bruger.

Per Hansen, analytiker hos Nordnet, har udpeget tre ting, som investorerne bør holde øje med i dag:

Den kinesiske premierminister Xi-Jinping åbner i en tale op for at kineserne vil åbne deres markeder mere. Det giver ikke kun stigninger i Asien, men kan også ses som en åbning over for Donald Trumps krav om at det amerikanske handelsbalanceunderskud med Kina skal nedbringes. Talen giver anledning til en god stemning i de asiatiske aktier og forplanter sig også til de amerikanske aktiefutures. Når de danske aktier indleder handlen vil det også kunne mærkes i Danmark.

Skuffede investorer samles i dag til generalforsamling i A.P. Møller Mærsk. Der kommer næppe større overraskelser frem, men investorerne har en forventning om at Jim Hagemann Snabe som bestyrelsesformand vil afstikke den digitale kurs, som skal vende skuden.

Bang & Olufsen fik sig et ordentlig slag over aktienæsen mandag, da aktien efter en analytikernedjustering faldt med tæt på 10 procent. Var det en enlig svale og en tilpasning?

Risikolysten vender tirsdag tilbage til aktiemarkederne i Asien, der ifølge Ritzau Finans stiger over en bred kam, efter at Kinas præsident, Xi Jinping, anlagde en forsonende tone i en tale. Aktierne buldrede op og »sikker havn-aktiver« falder.