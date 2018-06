The Unicredit logo on the Unicredit tower is pictured in Milan on November 7, 2017. MARCO BERTORELLO / AFP

The Unicredit logo on the Unicredit tower is pictured in Milan on November 7, 2017. MARCO BERTORELLO / AFP Foto: MARCO BERTORELLO

God morgen,

Her er dagens nyhedsoverblik.

Gigantisk bankfusion kan være på vej

En gigantisk europæisk bankfusion kan være undervejs. Det fremgår af Financial Times.

Det er italienske Unicredit, som meget vel går sammen med den franske rival Société Générale. Det vil i givet fald være to af Europas største banker, der går sammen, hvilket vil bane vejen for flere store bankfusioner i Europa.

Unicredits franske topchef Jean-Pierre Mustier har i flere måneder arbejdet på ideen, selv om der ikke har været nogen officielle henvendelser endnu. Men ledelsen i den franske bank har også set på muligheden.

Den politiske uro i Italien skulle have forsinket processen

De europæiske banker er under pres for at gå sammen på grund af stigende pres fra deres amerikanske konkurrenter.

Da aktiekmarkederne lukkede fredag var markedsværdien af Unicredit 33 mia. euro svarende til 246 mia. kr., mens værdien af Société Générale var 32 mia. euro svarende til 238 mia. euro.

Familievirksomheder trækker mia. ud til sig selv

Mens en række af landets største familieejede virksomheder kæmper for at få fjernet arveafgiften, er de selv gået i gang med at trække store beløb ud til deres holdingselskaber.

Det skriver finans.dk.

De store familieejede virksomheder er gået sammen for at få regeringen og det øvrige Folketing til at afskaffe arveafgiften, fordi de mener, at skatten dræner selskaberne for kapital.

Finans.dk har gennemgået regnskaberne i de 14 virksomheder, der udgør spidsen af lobbynetvæket “Vækst i Generation”. Det drejer sig blandt andet om store virksomheder som Danfoss, Bestseller, Foss og Jysk.

Gennemgangen viser, at virksomhederne samlet har trukket 5,3 mia. kr. ud til holdingselskaberne bag. Det svarer til næsten 1,8 mia. kr. i gennemsnit om året.

Arveafgiften for overdragelsen af virksomheder bliver langsomt sænket fra 15 pct. og kommer i 2020 ned på fem pct.

Virksomhedsejerne fremhæver, at arveafgiften rammer generationsskifter i virksomheden oven på en af i forvejen verdens hårdeste kapitalbeskatninger.

Datadeling skulle styrke »Facebook-oplevelsen«

Udfordringerne fortsætter for det sociale netværk. Siden Cambridge Analytica-sagen kom frem tidligere på året, har topchefen Mark Zuckerberg stået skoleret på begge sider af Atlanten, WhatsApps grundlægger, Jan Koum, har forladt det sociale netværk og teknologigiganten er kommet under stadigt større pres.

Fortællingen fortsætter nu, hvor The New York Times skriver, at en partnerskabsaftale mellem Facebook og op mod 60 mobilfabrikanter, bl.a. Apple, Samsung, Microsoft og BlackBerry, har givet nogle fabrikanter adgang til informationer om Facebook-brugeres venner - til trods for at brugere har slået al informationsdeling fra.

»Man kan måske tro, at Facebook eller mobilfabrikanten er troværdige, men problemet er, at mere og mere data bliver samlet på mobilenheden - og hvis det kan blive tilgængeligt for enhedens andre apps, kan det skabe seriøse privatlivs og sikkerhedsrisici,« forklarer Serge Egelman, der forsker i mobilappsikkerhed ved Berkeley, til den amerikanske avis.

Facebooks officielle udmelding er at at samarbejdsaftalerne »meget anderledes«, fra eksempelvis app-aftalerne. De uddyber, at modsat eksempelvis spil til den sociale platform, der tidligere har indsamlet data om brugere, har samarbejdet med mobilproducenterne skulle give versioner af »Facebook oplevelsen«.

Det skal investorerne holde øje med:

Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, har udpeget tre ting, som investorerne bør holde øje med i dag:

På nøgletalsfronten er det amerikanske ”smådryps” i form af tal for fabriksordrer og varige goder, som er ene om at bevæge begivenhederne.

Fredagens amerikanske jobrapport var den rigtige medicin på det rette tidspunkt. Protektionisme kan rime på lavere vækstforventninger og derfor fik den laveste amerikanske arbejdsløshed siden 2000 ikke for alvor de amerikanske renter til at stige markant, selv om de gode nøgletal kunne mærkes i obligationsmarkederne. De danske aktier steg allerede sammen med de amerikanske. Er der en lille ”resteffekt” mandag?

Udenlandske analytikere fortsætter med at tilpasse anbefaling og kursmål nedad efter Pandoras skuffende kvartalsregnskab. I dag er der RBC som sænker både anbefaling og kursmål. De negative revisioner har dog ikke længere nogen større kurspåvirkende effekt efter kursfald på tæt på 25 %. Har Pandora fundet sig et nyt og lavere midlertidigt leje?

Det sker på markederne

Der er positiv stemning på de asiatiske aktiemarkeder mandag morgen, hvor aktierne stiger til det højeste niveau i mere end to uger. / ritzau finans /

Nikkei 225: +1,4

Hongkongs Hang Seng: +1,3

China Shanghai Composite: +0,2

Sydkoreas KOSPI: +0,3