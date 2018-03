Går Bitcoin nye heftige fald i møde? Analytiker ser et alvorligt faresignal

Godmorgen,

Dagens morgenoverblik indeholder nyt om den kendte tegneseriefigur Tintin, som har begivet sig ud på eventyr med et dansk spilfirma.

Vi begynder dog med en historie om et faretruende signal om bitcoin.

1

Bitcoin har taget mange bratte fald, siden den populære kryptovaluta kostede omkring 20.000 dollar i december sidste år. Og meget tyder på, at det ikke er slut endnu.

Markedsaktører med fokus på teknisk analyse ser således alvorlige signaler på, at bitcoin skal yderligere ned, skriver Bloomberg.

Bitcoins 50-dages glidende gennemsnit har ikke været tættere på det 200-dages glidende gennemsnit de seneste ni måneder. Dermed nærmer det sig det, som analytikerne kalder et dødskryds, og som kan indikere svaghed og at et aktiv skal ned.

»Der har været et definitivt skift i løbet af de seneste par måneder efter bobleaktiviteten i slutningen af 2017,« siger Paul Day, der er teknisk analytiker hos Market Securities Dubai Limited.

Paul Day har studeret udviklingen i bitcoin-kursen siden 2013 for at få en idé om, hvor kursen bevæger sig hen næste gang. Hans konklusion? Prisen på bitcoin kan falde helt ned til 2.800 dollar.

En bitcoin koster omkring 8.200 dollar fredag morgen. Kryptovalutaens værdi er altså blevet mere end halveret siden toppen i december.

2

Husker du skærmtrolden Hugo med den ikoniske sætning: Hva' – hvor skal vi hen du?

Det danske selskab bag den berømte animationsfigur har som det første fået lov til at lave mobilspil, som bygger på den kendte tegneseriefigur Tintins mange eventyr. Hugo Games har underskrevet en kontrakt med det belgiske forlag Moulinsart om et spil, som er baseret på de stadig storsælgende tegneseriealbums om den rettelige reporter Tintin. Det skriver Berlingske (artiklen kræver abonnement).

»Tintin er et af de største, gamle varemærker - og jeg er selv gammel fan. Vi skal lave et spil, hvor man bevæger sig gennem de forskellige verdener og møder udfordringer, og her har vi som forlæg de fede, gamle bøger, som skaber genkendelsens glæde,« siger Henrik Nielsen, adm. direktør i Hugo Games.

Aftalen med rettighedshaverne til Tintin lander, samtidig med at Hugo Games, der er børsnoteret i Oslo, gør klar til sin største spillancering til dato.

Det danske selskab har også tidligere indgået andre eksklusive aftaler - eksempelvis med den verdenskendte fodboldstjerne, der er et af ikonerne i Hugo Games' fodboldspil.

Business anbefaler

3

Da Danske Bank holdt generalforsamling torsdag, var der et altoverskyggende tema: Hvidvask.

Fra talerstolen i Tivoli Congress Center gjorde vicedirektør i ATP, Claus Wiinblad, det klart, at »der ikke må fejes noget under gulvtæppet!«. Han understregede, at Danmarks største pengetank ser alvorligt på hvidvask-sagen, hvor milliarder af kroner strømmede gennem Danske Banks estiske filial i strid med reglerne om hvidvask.

»Sagen udgør en alvorlig kortsigtet risiko med uafklarede spørgsmål. Vi ser alvorligt på sagen og helt generelt alvorligt på deltagelse i hvidvask. Sagens alvor tilsiger, at bankens bestyrelse burde have reageret hurtigere med at iværksætte en grundig undersøgelse,« lød det fra Claus Wiinblad.

ATP-direktøren ville gerne have haft ledelsen og bestyrelsen på banen langt tidligere. Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, henviste til den igangværende undersøgelse og forklarede, at han godt forstod, at tålmodigheden ikke var stor i forhold til konklusionerne.

Læs mere i Berlingske her (artiklen kræver abonnement).

Det sker på markederne

De asiatiske aktiemarkeder startede med fald igen fredag, hvor nye rapporter om mere kaos i Trumps nærmeste kreds igen tester investorernes nerver. Faldene er dog aftaget en del, i takt med at weekenden nærmer sig.

Nikkei 225: -0,5 pct.

Topix: -0,3 pct.

Sydkoreas Kospi: -0,1 pct.

China CSI 300 -0,1 pct.

Det skal investorerne holde øje med

Seniorstrateg Andreas Østerheden fra Nordea har en række ting i kikkerten fredag: