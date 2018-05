Fyringsrunde gav underskud for Information

København. For første gang i flere år gav avisen Information et underskud sidste år. Det på trods af at oplaget steg, og der kom flere læsere.

Avisen, der er født af modstandsbevægelsens aktiviteter under Anden Verdenskrig, omsatte for små 120 millioner kroner i 2017, men måtte notere sig et underskud på en lille million.

- Virksomheden fik i 2O17 et negativt resultat. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med en gennemført personalereduktion, skriver Information med henvisning til en nedskæring på otte medarbejdere, der skete sidst i 2017.

- lnformations medarbejdere har gennem tillidsrepræsentanter deltaget konstruktivt i gennemførelse af spareplan og omlægning af opgaver, skriver Information i regnskabet.

Regnskabet beskriver, hvordan det er gået frem for Information, der har fået flere abonnenter og har øget oplaget. Oplaget lå i 2017 på 21.400, en stigning fra 20.750 året før. Samtidig er det gået frem for antallet af digitale abonnenter.

- lnformation.dk holdt fast i høje brugertal i 2017, i en tid hvor henvisninger fra sociale medier, især fra Facebook, blev skruet ned.

- Med flere end 700.000 brugere, 2.500.000 besøg og 3.500.000 sidevisninger om måneden, når lnformation mange danskere. lnformation har i runde tal 146.000 følgere på Facebook og 123.000 følgere på Twitter, skriver Information.

Det til trods faldt omsætningen en smule til 119,3 millioner kroner. Mens mediestøtten lå stabilt på 25,5 millioner kroner, faldt salget til 93,8 millioner kroner fra 95,2 millioner kroner.

- Vores gennemsnitlige indtægter på annoncer falder, og det gør vores indtægter på abonnementer også. Selv om vi får flere abonnenter, tjener vi mindre, fordi vores forretning bliver mere digital, sagde administrerende direktør Stine Carsten Kendal i 2017 til Journalisten.

I regnskabet nævner ledelsen medieforhandlingerne, da mediestøtten er afgørende for avisen. Ikke mindst fordi PostNords problemer har sendt priserne på distribution op.

Avisen forventer et lille overskud i indeværende år.