Fyret Hummel-direktør taber sag mod Stadil-familien

God-mandag-morgen,

det er forår, dagen er allerede tiltaget med mere end syv timer, og her er et overblik over dagens vigtigste erhvervsnyheder.

Vi starter med en hel frisk én fra indbakken:

1

I den stærkt kulørte og sært mystiske sag om Hummels fyring af direktøren Søren Schriver sidste år, er der kommet en foreløbig afgørelse hos Sø- og Handelsretten.

Søren Schriver blev afskediget fra Hummel under stor dramatik i februar 2017, hvor Stadil-familien beskyldte den mangeårige direktør for at have ageret groft illoyalt.

I april 2017 anlagde Søren Schriver sag ved Sø- og Handelsretten med påstand om uretmæssig bortvisning og et krav om betaling af to års løn, bonusser og en halv million kroner for tort i en civil retssag.

Og her har retten dømt Søren Schriver som den tabende part, oplyses det i en pressemeddelelse fra Hummel mandag morgen. Søren Schriver skal nu betale 200.000 kroner i sagsomkostninger, fremgår det.

»Vi har med tilfredshed noteret os, at retten direkte i sin afgørelse nævner, at Søren Schriver er den tabende part, og som en konsekvens heraf skal betale det væsentlige omkostningsbeløb. Det var også vores klare forventning,« siger Hummels bestyrelsesformand, Christian Stadil i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Afgørelsen understreger desuden, at man ikke omkostningsfrit kan bruge og manipulere det danske retsvæsen som led i mediespin og taktik,« fastslår han.

Tilbage i slutten af februar valgte Søren Schriver at hæve erstatningssagen - ifølge ham selv fordi Hummel havde udbetalt hele hans bonus. Det har familien Stadil siden hen afvist.

Berlingske arbejder på en få en kommentar fra Søren Schriver.

2

Vi hopper videre til Børsen, der kan løfte sløret for en dugfrisk gennemgang af de danske pensionsselskabers afkast i årets tre første måneder. Det har som bekendt været en shaky periode, hvor navnlig en lurende handelskrig har gjort investorerne bekymret og sendt en række af de ledende indexer i minus.

Det afspejler sig også i undersøgelsen, som analysehuset Morningstar har foretaget. Afkastet for en typisk kunde med middel risiko og 20 år til pension har i årets første tre måneder været negativt - uanset hvilket dansk pensionsselskab der har varetaget investeringen.

Værst ser det dog ud for Danica, som skraber bunden i undersøgelsen med et negativt afkast på - 3,1 pct.. Danica forklarer selv udsvinget med, at man satser på de såkaldte value-aktier, der er billigere prissat. Det betyder også, at Danicas kunder ikke har fået del i de høje afkast fra virksomheder som Netflix og Amazon.

»Men fordi Netflix er steget 54 pct., går vi ikke ud og køber Netflix. Vi tror på, at den porteføljesammensætning, vi har, er god,« siger Jesper Langmack, investeringsdirektør i Børsen.

Han blev hentet til Danica i 2015 som en del af et nyt dreamteam, der skulle gøre Danica konkurrencedygtige på afkastsområdet, men foreløbig synes resultaterne for det nye hold at udeblive, skriver Børsen. Læs hele historien her.

3

Og så skal vi kigge lidt tilbage, til lørdag, hvor et årelangt opgør i Coop kulminerede, da der var kampvalg om formandsposten i andelskoncernen. Her lykkedes det den siddende bestyrelsesformand, Lasse Bolander, at genvinde sin post for yderligere tre år.

Lasse Bolander fik 62 af de 123 afgivne stemmer i Coops landsråd, mens Lars Fournais fik 39, Mikkel Irminger Sarbo 22 og Christian Christensen nul stemmer.

Og nu skal parterne så slikke sår og kigge fremad igen, synes konklusionen at være.

»Det er selvfølgelig et skuffende resultat. Men vi har fået en ransagning af, hvordan tingene fungerer, og vi har rejst en række temaer i valgkampen som besparelser på hoved­kontoret og fokus på en ansvarlig økonomisk drift. Det har Bolander sagt, at han også går ind for, så det forventer vi, at han viser,« siger Søren Tang Sørensen, der er talsmand for de 345 selvstændige brugsforeninger, som havde opstillet Lars Fournais som modkandidat, til Berlingske.

Han vurderer samtidig, at de selvstændige brugsforeninger ikke er lykkedes med at overbevise landsrådsmedlemmerne om, at Lars Fournais ikke bare er en forretningsmand, men også har blik for foreningsværdierne i Coop.

»Jeg tror, at landsrådsmedlemmerne var bange for, at Fournais ville nedprioritere de øvrige ting, som Coop står for, som samfundsansvar, sunde madvarer og aktiviteter for medlemmerne,« siger Søren Tang Sørensen.

Lasse Bolander siger til Berlingske, at han opfattede resultatet som udtryk for »stor opbakning«, men synes alligevel at imødekomme kritikerne:

»Jeg har både hørt og forstået kritikken. Derfor indeholder vores nye strategi også elementer, som skal imødekomme den berettigede kritik omkring vores omkostningsniveau. Så nu er opgaven at lægge valget bag os og realisere strategien,« siger Lasse Bolander til Berlingske - læs mere om det dramatiske formandsvalg her.

4

Og så til den sidste - mere kuriøse - historie fra den danske andedam. Nok har kryptovalutaen bitcoin taget nogen seriøse hug på markederne de seneste måneder, men derfor er der stadig penge at tjene, hvis man kom tidligt nok ind i handlen.

Copenhagen Bitcoin, der handler bitcoins for danske kunder, tjente således 12,6 millioner i 2017 - 21 gange mere end året før, skriver finans.dk.

Det er 27-årige Alexander Lundkvist, der er ejer og stifter af virksomheden, og for nylig fik han selskab af sin far, Poul-Jørgen Lundkvist, og nu driver far og søn altså selskabet.

Alexander Lundkvist medgiver dog, at det bliver svært at nå samme højder i 2018 som i 2017 med bitcoin.

»Vi er afhængige af, at markedet for kryptovalutaer bliver hypet. Vi havde et hav af kunder i slutningen af 2017, men de er forsvundet lidt igen. Derfor forventer jeg heller ikke, at vi fortsætter den udvikling, vi har haft i forhold til omsætningen,« siger han til finans.dk.

Og så slutter vi som, vi startede: Med lidt forårsvarme.

For det er ikke kun forårsvejret, der har gjort Skandinavien mere attraktivt. Også investeringsmarkedet for virksomheder er blevet varmere, og har oplevet en massiv stigning i første kvartal, ifølge den internationale investeringsbank Citigroup.

»I de fleste tilfælde kan du bare gå ind og købe en virksomhed og smutte igen. I teorien kan du gøre, hvad der passer dig,« lød det fra Lars Ingemarsson, chefstrateg i bankens skandinaviske division, til Bloomberg.

Han understreger at netop den åbne tilgang til virksomhedskøb adskiller Skandinavien fra andre markeder, der ofte er mere regulerede. Ifølge banken har det også gjort os til et investeringsmæssigt guldgrube, der også får en del af æren for en sitgning i handelsvolumen på næsten 180 procent i første kvartal. Det betyder at der har været handler form 151 milliarder kroner - eller cirka prisen for syv Storebæltsbroer.

Dagens overblik på markederne kommer fra Andreas Osterheden, seniorstrateg hos Nordea, der her peger på tre ting, som er værd at holde øje med i dag.

Eventuelle udmeldinger om både handelskonflikten mellem USA og Kina samt konflikten i Syrien vil få fokus i dagens løb. Vi ser weekendens bombninger af afgrænsede mål i Syrien som et forsøg på ikke at eskalere konflikten yderligere. Kombineret med at USA ikke går enegang på området, men en koalition sammen med både Frankrig og Storbritannien, gør at begivenheden forventeligt vil gå relativt ubemærket hen på finansmarkederne.

Senere på eftermiddagen kommer der en række amerikanske nøgletal der er værd at holde øje med. Særligt bliver det interessant at følge detailsalget, som ved de seneste målinger er kommet svagere ud end ventet. Vi venter, at det private forbrug vil løftes i USA og flere områder peger i den retning, herunder optimismen hos forbrugerne. Kommer detailsalget ud højere end ventet, vil det løfte aktierne i dagens løb, forudsat at en eskalering af retorikken omkring om fx handelskonflikten udebliver.

Med regnskabssæsonen for alvor skudt i gang med flere store finanshuse i sidste uge, vil dagens fokus være på regnskab fra Netflix og Bank of America. De amerikanske regnskaber er kommet godt fra start, men da vi kun har aflagt godt 6% af regnskaberne, er det endnu for tidligt at konkludere på regnskaberne

De asiatiske markeder er åbnet:

Nikkei 225: + 0,25 pct.

China Shanghai Composite: -1,8 pct.

Sydkoreas Kospi: +0,13 pct.

Hongkongs Hang Seng: +1,8 pct.