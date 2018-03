Frygt for handelskrig sendte amerikanske aktier sydover

De amerikanske aktier falder efter udmeldinger om, at USA indfører straftold på stål og aluminium. Scanpix/Bryan R. Smith

København. Torsdag aften annoncerede USA's præsident Donald Trump en straftold på import af stål og aluminium. Dermed skærper han den spirende handelskrig mellem USA og resten af verden.

Frygt for at situationen vil eskalere og lægge bånd på den globale handel, fik de amerikanske aktiemarkeder til at dykke.

- Dette her det første advarselsskud i en handelskrig. Og ingen vinder en handelskrig.

- Den frygt for protektionisme, der har ligget i dvale, er kommet op til overfladen, sagde markedsstrateg ved firmaet B. Riley FBR Art Hogan til CNN Money.

Allerede kort tid efter, at Donald Trump annoncerede straftolden, kom formanden for EU-Kommissionen på banen.

Ifølge Reuters sagde han torsdag aften, at han ikke kan se nogen sikkerhedspolitisk begrundelse for straftolden, der vil ramme europæisk eksport af de to metaller.

Han sagde samtidig, at EU inden for få dage vil svare igen.

De amerikanske aktiemarkeder reagerede da også prompte på udmeldingerne. Alle tre toneangivende indeks, Dow Jones, S&P500 og Nasdaq, faldt over en procent.

Udmeldingerne rammer ikke overraskende de firmaer, der importerer stål og aluminium hårdest.

Flyproducenten Boeings aktier faldt med 3,2 procent.

Også bilproducenterne er hårdt ramt. General Motors og Ford faldt med fire og 3,1 procent.

- Straftolden kunne ikke komme på et dårligere tidspunkt for bilindustrien. Bilsalget er fladet ud de seneste måneder og producenter har ikke forberedt sig på en skarp stigning i omkostningerne, sagde formanden for interesseforeningen American International Automobile Dealers, Cody Lusk.

Stålproducenterne U.S. Steel og AK Steel steg til gengæld 5,8 og 10,3 procent.

/ritzau/