Frederikssund slår jyske byer og får topkarakter fra erhvervsliv

København. Frederikssund har banet sig vej gennem terrænet af jyske byer og løber med titlen som den mest erhvervsvenlige by.

Det er første gang, at en sjællandsk kommune står øverst på listen i Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed.

Blandt de 15 bedste på listen, der rangerer landets 98 kommuner, ligger kun to øst for Storebælt.

Lars Storr-Hansen, der er administrerende direktør i Dansk Byggeri, glæder sig dog over, at sjællandske kommuner er begyndt at blande sig i topstriden.

- Jeg ved, at i alle de syv år, vi har arbejdet med vores analyse, har Frederikssund arbejdet benhårdt med at forbedre sig fra år til år, siger han.

Da undersøgelsen for første gang blev lavet for syv år siden, lå Frederikssund blandt de dårligste som nummer 82.

Det er initiativer som et godt samarbejde med virksomheder i lokalområdet og en målrettet erhvervspolitik, der har sendt kommunen i vejret.

Overordnet er det dog stadig oftest i Jylland, at kommunerne tilbyder deres virksomheder de bedste forhold.

Lige efter topplaceringen ligger Holstebro, Billund, Odder, Horsens og Thisted. Der er også flere kommuner, der har formået at tage springe op ad listen.

- De kommuner, der ligger lidt længere fra de større byer, de skal virkelig have en strategi for, hvordan de tiltrækker og fastholder virksomheder. Det kommer ikke så let til dem, forklarer Lars Storr-Hansen.

- Mange af de store byer får befolkningstilvæksten og virksomhedsplaceringerne foræret. De mindre byer har virkelig et behov for at arbejde strategisk med det at blive attraktiv, siger han.

Aarhus er placeret som nummer 42, mens København har fået plads nummer 86 på listen.

Årets højdespringer er Slagelse Kommune, der lander blandt den bedste tredjedel som nummer 26. Det er 41 pladser længere fremme end sidste år.

Undersøgelsen arbejder blandt andet med, hvordan skatte- og afgiftstryk er, samt hvor mange tekniske opgaver kommunen udliciterer og lægger ud til fri konkurrence.

Dansk Byggeri er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, der arbejder med byggeri, anlæg og byggeindustri.

/ritzau/