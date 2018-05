Fredagens obligationer: Rentefald slog igennem sidst på dagen

Renten på den tiårige danske statsobligation lå stille det meste af fredagen, men omkring klokken 15.00 tog den et dyk.

Det betød, at renten på det tiårige statspapir endte dagen i 0,59 pct. - og det var 5 basispoint under torsdagens lukkeniveau.

Det var på omkring samme tidspunkt, som renterne i USA startede med at falde fredag, efter at de i løbet af torsdagens handel steg, og også i Storbritannien, Frankrig og Tyskland sluttede fredagen med rentefald.

Kalenderen var næsten helt tom for nøgletal fra USA og Europa på ugens sidste dag inden weekenden, der for de danske investorer bliver forlænget som følge af 2. pinsedag mandag.

Fra morgenstunden kom der tal for de tyske forbrugerpriser, mens investorerne også fik nyt om betalings- og handelsbalancen for marts i eurozonen.

Samtidig var der tilsyneladende faldet mere ro på i Italien, hvor en regeringsaftale mellem Femstjernebevægelsen og Liga Nord løb med opmærksomheden.

Partierne skrev i et fælles program - som oplæg til at danne regering - at sanktioner mod Rusland skal ophæves. De ønsker også, at den økonomiske politik i EU lægges om, herunder ret til budgetoverskridelser. Men der står intet om en folkeafstemning om eurodeltagelse, skriver Reuters. Det har begge parter ellers tidligere talt for.

»Vi har tidligere set, at når der er trusler mod euroen, så stiger interessen for at købe danske kroner i stedet, og det kan sende renterne ned herhjemme. Men partierne i Italien har forsikret om deres støtte til euroen, og pengestrøm til Danmark vil formentlig kræve, at udviklingen i Italien tager en klart mere euro-fjendtlig drejning.«

»Det kan for eksempel være, hvis de to potentielle regeringspartier går tilbage til nogle af deres gamle ideer om at forlade den fælles valuta, eller hvis Den Europæiske Centralbank kommer på banen med kritik og advarsler til Italien,« skriver Las Olsen, cheføkonom hos Danske Bank, i en kommentar om partiernes program.

Den tiårige italienske rente stiger markant til 2,22 pct. fredag. Set over ugen er renten steget fra 1,89 pct., som var niveauet mandag.