Fredagens business-kalender

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Firmaernes køb og salg, januar 2018

- Kandidater til kommunalbestyrelserne, november 2017

- Engelsksprogede uddannelser, videregående uddannelser, 2018

Udland:

- 5.30: Japan: Industriproduktion, jan

- 11.00: Eurozonen: Forbrugerpriser, feb

- 13.30: USA: Påbegyndt boligbyggeri, feb

- 13.30: USA: Byggetilladelser, feb

- 14.15: USA: Industriproduktion, feb

- 14.15: USA: Kapacitetsudnyttelse, feb

- 15.00: USA: Michigan-tillidsindeks (foreløbig), mar

Erhverv

10:00 - TDC holder generalforsamling

Ritzau dækker: TDC, der på vej på at blive købt blandt andet af en gruppe danske pensionsselskaber og afnoeret fra fondsbørsen, holder generalforsamling,



13:00 - Tivoli med årsregnskab

Tivoli kommer i dag med regnskab for 2017.

Indland

11:00 - Minister og partiledere taler til årsmøde

Borgmestre, folketingsmedlemmer og organisationsrepræsentanter fra hele landet er i Vejle for at deltage i Landdistrikternes Fællesråds årsmøde. Fokus på årsmødet er blandt andet vækst og udvikling i hele Danmark, herunder flytning af statslige arbejdspladser, uddannelsesmuligheder, udligning og erhvervsvilkår. På årsmødet taler blandt andre erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) (11.30), Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen (13.00) og Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl (13.30)

18:00 - Socialdemokratiet holder ligestillingskonference

Socialdemokratiet holder i dag en ligestillingskonference for at engagere flere kvinder i partiets politik og finde svar på, hvordan man kan fremme mere ligestilling i organisationen. På konferencen kan man møde flere af oplægsholderne såsom Jytte Hilden, Yildiz Akdogan, Sonja Marie Jensen og Susanne Larsson, formand for de svenske S-kvinder.

Udland

International sovedag

World Sleep Day, den internationale sovedag, markeres i dag. Dagen skal sætte fokus på vigtigheden af god søvn og områder, som søvnen har indflydelse på, såsom medicin, uddannelse, socialt liv og kørsel. Der er også fokus på søvnrelaterede sygdomme og søvnforstyrrelser.

Dagen ligger hvert år fredagen før forårsjævndøgn

01:00 - Amnesty International kommer med rapport om olieudslip i Nigeria

Amnesty International kommer med en ny rapport der anklager oligiganterne Shell og Eni for grov uansvarlighed i forbindelse med dusinvis af olieudslip Nigeria. Amnestys rapport bygger blandt andet på online research foretaget af mere end 3500 frivillige aktivister, som har gennemgået olieselskabernes offentligt tilgængelige rapporter. For kopier af materialerne under klausul, kontakt venligst Bjarke Windahl Pedersen.



13:00 - Valg i Rusland

Ritzau dækker: Vælgerne i Rusland går søndag til valg. Alt tyder på, at de giver præsident Vladimir Putin endnu en periode som russisk leder. Der er opstillet syv kandidater mod Putin, men det ventes, at Putin vinder sikkert i første valgrunde.