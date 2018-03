Aktier: Vestas tynges af bekymringer efter Trumps importtold

C25-indekset sluttede 0,1 pct. lavere i 1138,93, trods en kortvarig opblomstring midt på eftermiddagen i forbindelse med offentliggørelsen af den amerikanske jobrapport. Den viste den største stigning i beskæftigelsen uden for landbruget i halvandet år, og også en lavere lønstigningstakt end ventet.

- Rapporten afslører på mange måder et "sweet spot" for aktier, siger aktiestrateg i Formuepleje Otto Friedrichsen til Ritzau Finans.

At stigningerne så gik lidt i sig selv rundt om Europa, hang ifølge Formuepleje-strategen sammen med, at markedet stadig lugter inflation forude som følge af de stærke jobtal fra USA.

UDBYTTER FRA ØRSTED OG DSV

Herhjemme var både Ørsted og DSV påvirket af, at aktierne handlede eksklusive retten til udbytte for 2017.

DSV faldt 0,1 pct., eller 0,50 kr., og steg dermed i realiteten, da der gik 2 kr. fra i udbytte. Også Ørsted nøjedes med et fald på 3 kr., eller 0,8 pct. til 385 kr., trods et udbytte på hele 9 kr.

Ørsteds bestyrelsesformand, Thomas Thune Andersen, udtrykte i fredagens udgave af Børsen bekymring for, at en eventuel handelskrig med USA vil bremse energikoncernens drømme om at skabe et nyt marked for havvind i USA.

I forhold til Vestas skaber USA's præsidents nye told på metaller også lidt bekymring.

- Der er nogle, der spekulerer lidt i, hvilken betydning det vil få for Vestas' marginer, hvis metallerne bliver dyrere, siger børsmægler i ABG Sundal Collier Anne Sophie Riis.

Vestas-aktien bakkede med 1,9 pct. til 431,50 kr

Blandt taberne var også Bavarian Nordic, der mistede 2,4 pct. til 248,70 kr. Faldet kom efter stigninger tre ud af ugens første fire børsdage. Derudover var der ikke umiddelbart nyt fremme

I den modsatte grøft kunne Carlsberg glæde sig over en gevinst på 1,1 pct. til 737 kr. Morningstar løftede sent torsdag eftermiddag sit kursmål for bryggeriet til 705 kr. fra 665 kr., men gentog anbefalingen "hold".

SCHOUW FALDT

Fra regnskabsfronten kom der nyt fra industrikonglomeratet Schouw & Co, som leverede en omsætningsvækst på 19 pct. til 17,0 mia. kr. i 2017 og et driftsresultat (EBIT) på 1093 mio. kr. mod 1038,5 mio. kr. året før.

I 2018 regner selskabet med at nå en omsætning på 18,1 mia. kr. og et EBIT-resultat på 1110-1250 mio. kr. Schouws aktie lukkede 0,2 pct. lavere i 648 kr.

Ligeledes regnskabsaktuelle Skako steg 1,1 pct. til 94,80 kr.