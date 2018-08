Fredagens aktier: SAS til tops mens C25 sluttede ugen i rødt

SAS var fredagens store vinder på det danske aktiemarked, efter at det skandinaviske flyselskab havde leveret et stærkt regnskab for tredje kvartal krydret med en opjustering af forventningerne til hele året.

Aktiemarkederne i Europa - og herhjemme - var ellers præget af negative tendenser efter den amerikanske præsident Donald Trumps seneste meldinger på handelsområdet.

Han truede torsdag med at trække USA ud af verdenshandelsorganisationen WTO og gav også en kold skulder til EU's forslag, om at både USA og EU skal sænke deres toldafgifter på biler til nul.

- Faldene i Europa er i høj grad relateret til den handelsretorik, som er blusset op igen nu med Trumps udtalelser. Det, som man troede var en kaffeaftale og et håndslag tilbage i juli måned mellem Juncker (EU-Kommissionens formand, red.) og Trump, viser sig ikke at være en "done deal", siger aktiestrateg Otto Friedrichsen fra Formuepleje til Ritzau Finans.

Meldingen pressede markedet generelt og i særdeleshed de europæiske bilaktier.

- Samtidig ser vi stadigvæk et væsentligt pres på nogle emerging markets, med Tyrkiet og Argentina som hovedelementerne, bemærker Otto Friedrichsen om de to væsentligste temaer på de finansielle markeder fredag.

SAS LEVEREDE GODE TAL OG OPJUSTERING

På det danske aktiemarked kørte SAS dog sit helt eget løb efter et mere end godkendt regnskab for tredje kvartal af selskabets forskudte regnskabsår. Kvartalet bød på et overskud før skat på 2004 mio. svenske kr., hvilket var noget bedre end de 1808 mio. svenske kr., som analytikere adspurgt af Inquiry Financial havde ventet.

SAS hævede i regnskabet forventningerne til hele 2017/18 og venter nu et resultat før skat og engangsposter på omkring 2 mia. svenske kr. mod tidligere 1,5 til 2,0 mia. svenske kr.

- For tredje kvartal ser det rigtig stærkt ud. Vi får en opjustering og kommer op på omkring 2 mia. svenske kr., hvilket er i tråd med den udvikling, jeg havde ventet, siger aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank.

SAS-aktien endte 10,1 pct. højere i 14,14 kr.

Blandt eliteaktierne var der fald i 17 af de 25 aktier i C25-indekset, som endte 0,6 pct. lavere i 1171,54.

Mærsk-aktierne viste fortsat deres følsomhed over for Trumps handelskrigsretorik, og selskabets B-aktie faldt 1,7 pct. til 9912 kr. De ugentlige tal for rateudviklingen på containerfragt ud af Shanghai viste ellers fortsat fremgang og en stigning i det samlede fragtindeks SCFI på 4,2 pct. Indekset er nu steget fem af de seneste seks uger til det højeste niveau i halvandet år.

Pandora faldt desuden 1,6 pct. til 383,70 kr. efterfulgt af Danske Bank, som endte 1,6 pct. lavere i 188,95 kr. I toppen af C25 lå Royal Unibrew med en stigning på 1,6 pct. til 553,50 kr.

FCK-SEJR LØFTEDE PARKEN

Uden for eliteindekset var der positivt spot på Parken efter succes for selskabets fodboldhold, FC København, som med en uventet sejr torsdag aften over italienske Atalanta kvalificerede sig til Europa Leagues gruppespil. Parken, som dermed undgår en nedjustering, steg med 5,1 pct. til 90,20 kr.

I den kedelige ende faldt Victoria Properties 8,0 pct. til 1,61 kr. efter et regnskab med et nyt underskud.

Egetæpper kom med regnskab for første kvartal af 2018/19 og fastholdt i den forbindelse forventningerne til hele året. Aktien faldt imidlertid 2,5 pct. til 234 kr.

Arkil fastholdt i sit regnskab for andet kvartal ligeledes sine nyligt nedjusterede forventninger og steg i fredagens handel 1,7 pct. til 1170 kr., og Skako steg endvidere 2,5 pct. til 65,20 kr. efter sit regnskab for samme periode.

