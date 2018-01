Fredagens aktier: Genmab galoperede til tops i C25

Finanshuset Jefferies hævede fredag både sit topsalgsestimat for Genmabs kræftmiddel Darzalex til 10 mia. dollar fra 8,4 mia. dollar og kursmålet for aktien til 1900 kr. fra 1700 kr., mens købsanbefalingen blev gentaget.

- Aktien har været presset det seneste stykke tid, så det er lidt en kontrareaktion på, at der er en analytiker, som går ud og siger, at man skal købe aktien og manifesterer det ved at hæve sit kursmål til 1900 kr. Det er et stærkt signal, siger senioraktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank til Ritzau Finans.

I subtoppen var Carlsberg at finde med en stigning på 1,7 pct. til 761,40 kr. Bryggeriet blev hjulpet på vej af forlydender om prisforhøjelser på øl i Asien, som ligeledes fik kinesiske bryggerier til at stige på aktiemarkederne i Asien, forklarer Martin Munk.

NYT FRA ANALYTIKERNE

Finanshuset Sanford C. Bernstein løftede ifølge Reuters fredag sit kursmål for Coloplast-aktien til 590 kr. fra 575 kr., mens anbefalingen "outperform" blev gentaget. Aktien steg med 1,8 pct. til 504 kr.

Både Goldman Sachs og Kepler var fredag ude at løfte deres kursmål for Vestas, som de begge har en købsanbefaling af.

Goldman Sachs løftede sit kursmål til 500 kr. fra 480 kr., mens Kepler nu vurderer, at aktien kan nå 584 kr. mod tidligere 566 kr. De positive ord rakte til en stigning på 1,1 pct. til 426,50 kr. for vindmølleproducenten.

- Vi undrer os lidt over den bevægelse, aktien har haft med en ellers rigtig stærk ordreindgang i slutningen af 2017, men vi må anerkende, at den her usikkerhed omkring prispresset stadig består. Det vil det nok gøre minimum frem til regnskabet for fjerde kvartal, hvor de vil kommentere yderligere herpå, vurderer Martin Munk.

Fredag fik Mærsk nyt, da der kom de ugentlige tal fra Shanghai Shipping Exchange over rateudviklingen på en stribe containerruter fra Shanghai og ud i verden. Det faldt i denne uge med 0,9 pct. til 816,58.

Sidste uge steg det med 14 pct. til det højeste niveau siden august. Hvor B-aktien i rederiet steg med 0,7 pct. til 11.300 kr., steg A-aktien med 0,8 pct. til 10.790 kr.

TRYG TIL BUNDS

Nederst i C25-indekset endte fredag Tryg med et fald på 1,5 pct. til 155,40 kr. Forsikringsselskabet fik nedjusteret sin anbefaling af svenske SEB til "sælg" fra "hold", mens kursmålet blev sænket til 148 kr. fra 156 kr.

Ligeledes i bunden endte Pandora. Nordea var fredag ude med en analyse, hvori kursmålet fik skåret 50 kr. af til 1100 kr., mens købsanbefalingen blev gentaget. Aktien faldt med 0,7 pct. til 671 kr.

Uden for C25-indekset svang SEB ligeledes kniven over Alm. Brand og Topdanmark. Den svenske storbank sænkede ligeledes sin anbefaling af de to aktier - Alm. Brand til "sælg" fra "hold", og Topdanmark til "hold" fra "køb".

Hvor kursmålet for Alm. Brand blev skåret marginalt til 65,40 kr. fra 66 kr., vurderes Topdanmark-aktien nu til at kunne nå 270 kr. værd mod tidligere 276 kr.

Alm. Brand-aktien faldt med 3,4 pct. til 74,80 kr., mens Topdanmark-aktien endte i 264 kr. efter et fald på 1,7 pct.

ALK-Abelló var - ligesom Genmab - under Jefferies' lup. Finanshuset skar en 50'er af kursmålet til 850 kr., mens anbefalingen "hold" blev gentaget. Medicinalselskabet faldt 1,2 pct. til 767 kr.