Fra arkivet: Så tæt var Danske Bank på afgrunden under finanskrisen

Hvor tæt var Danske Bank på at vælte under finanskrisen? Og hvor kom den afgørende hjælp fra, da den danske banksektor vaklede?

For 10 år siden vaklede Danske Bank på kanten af den finansielle afgrund. I september og oktober 2008 gispede landets største bank efter vejret, da den finansielle krise eksploderede. I en række artikler i 2012 og 2013 afdækkede Berlingske det intense forløb under de afgørende måneder i efteråret 2008.

Genlæs fire af de vigtigste artikler i serien »Falder Bankerne, falder Danmark« lige her.

1

Danske Banks krise var værst i september og oktober 2008. Her blev stærke kræfter sat i gang for at redde både storbanken og andre banker, der manglede penge. Læs artiklen her.

Bragt første gang 12. december 2012.

2

Berlingske kulegravede forløbet op til vedtagelsen af den første bankpakke, som blev kørt i stilling i al hast i fælles forståelse af, at hvis bankerne kollapsede, ville hele den danske økonomi komme i voldsomme problemer. Læs artiklen her.

Bragt første gang 16. december 2012.

3

Der bliver fortalt to versioner af begivenhederne, der førte frem til vedtagelsen af Bankpakke 2 i februar 2009. Bag hver af historierne er der stærke interesser på spil. Læs artiklen her.

Bragt første gang 27. januar 2013.

4

Nationalbanken var bekymret for, at Danske Bank under finanskrisen skulle krakke og sende hele Danmark ud i en kritisk økonomisk situation: Læs artiklen her.

Bragt første gang 28. juli 2013.