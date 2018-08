Fortrolige oplysninger strømmede ud af Københavns Andelskasse fra bestyrelse

God morgen,

Så er morgenposten tilbage efter en længere sommerpause.

Mens sommeren går på held, vokser skandalen i Københavns Andelskasse. Børsen har fået fat i den inspektionsrapport fra Finanstilsynet, som i sidste uge førte til en politianmeldelse, og den afslører et lidt for tæt forhold mellem andelskassen og en storaktionær.

Imens jubler en række detailhandelskæder, herunder Matas, efter at det ifølge JP Finans er lykkedes dem at få vendt tendensen til, at nethandel overtager butikshandlen til en fordel.

Den kommende uge kommer til at stå i finanslovens tegn. I løbet af ugen præsenterer regeringen sit finanslovsforslag, og det får landets topøkonomer til at anbefale regeringen at stramme finanspolitikken og spare mere op, samtidig med at de advarer mod at starte en gaveregn op til det kommende folketingsvalg. Det kan man læse i Berlingske.

1. Fortrolige oplysninger strømmede ud af Andelskasse via bestyrelsen

Københavns Andelskasse blev torsdag i sidste uge meldt til politiet for ulovlige forhold og mistanke om hvidvask. Nu kan Dagbladet Børsen afsløre mere om, hvad der egentlig stod i den tilsynsrapport fra Finanstilsynet, som kostede banken en politianmeldelse.

Udover hvidvaskproblemer, som allerede har været fremme, viser det sig også at bankens nu tidligere storaktionær, betalingsvirksomheden Clearhaus, via bestyrelsen i årevis fik adgang til fortrolige oplysninger i banken.

Det skulle ifølge rapporten være sket ved, at ledelsen siden 2015 ulovligt har ladet en ledende person fra Clearhaus, Morten Soltveit, deltage i bestyrelsesmøder, hvor de blev behandlet information om kundeforhold, som Clearhaus havde en væsentlig interesse i at kende til.

Samtidig havde en medarbejder fra Clearhouse adgang til andelskassens it-system.

Børsen har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Andelskasses tidligere formand Søren Noringriis, som har været medlem af bestyrelsen siden 2017, men uden held.

Clearhaus mener ikke, der er noget mærkeligt i forholdene.

»Det er ganske naturligt, at Morten Soltveit i en lang række tilfælde har modtaget fortrolige oplsyninger og haft indflydelse på bankens beslutninger, idet han var formand for andelskassens repræsentantskab,« svarer virksomheden i en mail til Børsen.

2. Udviklingen vendt på hovedet: Nu kan nethandel bremse butiksdød

De seneste ni år er op mod 3.000 danske detailbutikker lukket, viser en ny analsye over udviklingen, som Dansk Erhverv har lavet. Det svarer til at op mod 11 pct. af alle butikker fordelt, og alle sektorer har måttet dreje nøglen om siden finanskrisen i 2008, skriver Finans.

Det er sket i takt med at onlinehandlen er vokset. Men netop e-handlen kan blive en styrke for en del fysiske butikker de kommende år, lyder den overraskende udmelding i Finans.

Markedsdirektør i Dansk Erhverv, Henrik Hyltoft, giver nethandlen en stor del af skylden for udviklingen. Men ser lyspunkter.

»Der kommer dog en bevægelse, som kan betyde, at nogle fysiske butikker måske får en bedre rolle, end de selv er klar over. Dels bliver de udleveringssted for onlinevarer, dels sikrer det også, at kunderne reelt kommer ind i butikken. Der skal den dygtige købmand slå til,« siger Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv, til Finans.

Matas er et konkret eksempel på den udvikling. Kæden oplever for første gang i lang tid flere kunder i butikken, fordi kunderne kommer for at hente de varer, som de har købt online på Matas hjemmeside.

»Hver tredje, som henter en onlineordre i butikken, køber også noget der samtidig. Så salgskanalerne styrker hinanden mere end nogensinde før,« fortæller Matas' adm. direktør, Gregers Wedell-Wedellsborg, til Finans.

3. Topøkonomer til politikerne: I skal spare op til hårdere tider nu

Vi slutter af i egne rækker, for Berlingske Business skriver i dag, at mens partierne på Christiansborg gør klar til valgkamp, lyder der nu et klart budskab fra en række økonomer. Tiden er kommet til at spare op, og derfor skal finanspolitiken for næste år strammes.

Det fremgår af Berlingske Business Økonompanel. I alt 46 økonomer medvirker i panelet, og 64 pct. af dem svarer, at tiden er kommet til en strammere finanspolitik. Der er ingen, som vil have en lempelse af finanspoltikken.

»Vi har stadig flere virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft, og vi har set, at lønstigningstakten er begyndt at stige igen. Mere præcist at accelerere,« siger Helge J. Pedersen til Berlingske Business og tilføjer:

»Det virker som om, at det først er, når vi er på afgrundens rand, at man strammer op. Det burde jo være det modsatte, at man sparer op, når det går godt, så man har noget at bruge af, når det bliver dårlige tider igen.«