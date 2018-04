Forhandlingerne i Forligsen lukker ned for natten

København. Forhandlerne fra både statens, regionernes og kommunernes område har sent onsdag forladt Forligsinstitutionen.

Forhandlerne for statens arbejdsgivere og arbejdstagere er tilsagt igen torsdag klokken 13, mens de øvrige er blevet bedt om at komme tilbage klokken 15.

Kort før 23.30 forlod innovationsminister Sophie Løhde (V), der er chefforhandler for arbejdsgiverne på det statslige område, bygningen som den første.

- Det er primært kommunerne, der har været i fokus i dag og dermed også forhandlinger og drøftelser af lærerspørgsmålet og den knast, der udestår der, siger hun og uddyber:

- Det ser fortsat svært ud. Men det er ikke sådan, at vi har været i de store forhandlinger på statens område i dag.

Det har været en helt udramatisk forhandlingsdag, fortæller Flemming Vinther, der er chefforhandleren for lønmodtagerne på statens område.

- Det har været en okay dag. Nu har forligsmanden sagt, at vi gerne må gå hjem og sove, og så møder vi ind igen i morgen, siger han.

De kommunale arbejdsgiveres topforhandler Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, går fortrøstningsfuldt fra forhandlingsbordet. For det har været en god dag i "Forligsen", lyder det.

- Der har været flere ting på bordet i dag. Der er lidt fremdrift i det. Vi er jo ikke i mål endnu, men jeg er forsigtigt optimistisk lige nu.

- Jeg synes, at vi har taget et skridt fremad i dag. Der er stadig et stykke vej endnu, men der tegner sig et billede af, at det godt kunne ende godt, siger han.

