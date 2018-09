Ford skrotter planer om import fra Kina

Den amerikanske bilproducent Ford har besluttet sig for at skrotte sine planer om at importere modellen Ford Focus fra Kina til hjemmemarkedet i USA.

Handelskrigen og nye toldsatser på import fra Kina på 25 pct., indført i juli, gør det nemlig ikke attraktivt at arbejde med den tænkte produktionsmodel.

Det var ellers tanken, at Ford ville hente en masse Focuser hjem fra Kina, men med en ny importtold på varer fra Kina, er den økonomiske model vendt på hoved, oplyser Kumar Galhotra, chef for Ford i Nordamerika, ifølge The Wall Street Journal.

Ford indstillede for ganske nyligt produktionen af Focus i USA, og det var altså planen, at en ny Focus-model, produceret i Kina, skulle tage over på segmentet for små biler i USA fra andet halvår 2019. Det var dog kun ventet, at man ville sælge 50.000 eksemplarer om året. Nu vil man så ikke sælge nogen.

Fredagens beslutning hos Ford vidner om, at bilindustrien nu begynder at træffe produktionsbeslutninger på baggrund af handelskrigen.

Oprindeligt, da man besluttede at stoppe den amerikanske produktion, ønskede Ford at lægge den i Mexico i stedet. Man fandt dog senere ud af, at Ford kunne spare 500 mio. dollar om året ved i stedet at importere fra Kina frem for at få dem leveret sydfra.

Også General Motors overvejer for tiden situationen omkring Envision SUV-modellen, som er den eneste substantielle kinesiske produktion af amerikanske bilmærker solgt på hjemmemarkedet.

General Motors har dog, skriver The Wall Street Journal, bedt om undtagelse for tolden på 25 pct. hos den amerikanske regering. Hvis ikke man opnår den undtagelse, kan det ende med, at man også vil indstille salget af modellen.

/ritzau/FINANS