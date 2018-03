Forbrugertillid overgik forventningerne i marts

Overordnet var forbrugertilliden uændret på 8,5 sammenlignet med måneden før. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik. Ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News havde økonomerne i snit ventet en indeksværdi på 7,5.

»Niveauet er uændret. Indikatoren ligger dog lidt højere end de seneste seks måneders gennemsnit på 7,7. Indikatoren belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation,« skriver Danmarks Statistik.

Indikatorerne for familiens situation og Danmarks økonomiske situation i dag er henholdsvis 6,8 og 17,6, hvor gennemsnittet for disse indikatorer i det seneste halve år er henholdsvis 6,8 og 15,5. Forbrugerne venter desuden en bedre økonomi om et år end i dag.

»Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren er 8,4 og ligger dermed på det samme niveau som gennemsnittet for det seneste halve år, som er 8,9. Forbrugerne forventer også, at familiens økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag,« skriver Danmarks Statistik

Indikatoren for familiens økonomiske situation for fremtiden er 15,1. Gennemsnittet for det seneste halve år er 14,6.