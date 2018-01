For første gang i otte år: Bilsalget i 2017 slog ikke rekord

København. Selv om alle indikatorer i løbet af året tydede på, at 2017 ville blive et rekordår for bilsælgere, blev det for første gang i otte år ikke til en ny rekord.

Det viser tal fra De Danske Bilimportører.

I løbet af 2017 blev der solgt 221.817 nye personbiler i Danmark. Det er 1100 biler færre end 2016.

Bilimportørerne forventer, at bilsalget igen næste år holder samme niveau, fordi det drives frem af grundmekanismer i samfundsøkonomien.

Det forklarer Gunni Mikkelsen, der er administrerende direktør for De Danske Bilimportører.

- Det er de helt generelle økonomiske vilkår i Danmark. Reallønsfremgang. Lav arbejdsløshed. Behov for mobilitet både for at få folk på arbejde og større aktivitet i fritiden, siger han.

- Og så er det ikke så svært at anskaffe sig en bil, som det var engang.

Bilsalget i december lå under bilsalget samme tid i 2016. Men Gunni Mikkelsen peger på en anden hovedårsag til, at 2017 ikke fulgte de sidste års trend og slog rekord.

- Der var en opbremsning i efteråret på 10 uger, hvor der var usikkerhed om bilsalget, fordi politikerne offentligt begyndte at tale om afgifter. Det stoppede ikke helt op, men faldt 30-40 procent, siger Gunni Mikkelsen.

Tallene for bilsalget afslører også, at der sælges en større andel af de mindre biler i Danmark end i nabolandene, skriver De Danske Bilimportører i deres pressemeddelelse til tallene.

Den mest solgte model var da også i kategorien lille - nemlig en Peugeot 208, der blev solgt i 9838 eksemplarer. Den næstmest solgte bil var en Volkswagen Up, mens SUV'en Nissan Qashqai blev den tredje mest solgte.

/ritzau/