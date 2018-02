For få ledige hænder kan spolere historisk opsving for små virksomheder

De bliver kaldt for grundstenen i dansk erhvervsliv: De små og mellemstore industrivirksomheder.

De har længe slikket sårene fra finanskrisen, mens de store virksomheder er drønet afsted med højere vækstrater på både top- og bundlinjen. Men 2018 ser ud til at blive højdepunktet, hvor optimismen for alvor finder vej til de såkaldte SMV'er. Det skriver Finans.

En rundspørge fra Dansk Industri (DI) til næsten 600 af medlemsvirksomhederne viser, at SMV'ernes beskæftigelsesforventninger for 2018 er på det højeste niveau, siden DI første gang lavede rundspørgen i 2009.

»Vi ser tydelige tegn på, at SMV'erne er ved at indhente det efterslæb, de har haft efter de store virksomheder siden finanskrisen. Det er ekstremt vigtigt for væksten og velstanden i Danmark, eftersom SMV'erne er rygsøjlen i erhvervslivet og tilsammen beskæftiger over 800.000 danskere,« siger DI's adm. direktør, Karsten Dybvad, til Finans.

Alligevel er industribossen ikke klar til at kaste armene i vejret. Ifølge Karsten Dybvad er kendsgerningen nemlig, at manglen på arbejdskraft kan spolere det opsving, SMV'erne selv forudser.

»Generelt tyer større virksomheder til udenlandsk rekruttering, når den hjemlige arbejdskraft er knap. Men det er sværere for mange SMV'ere, der hverken har et stort navn eller international forretning at lokke med. Samtidig halter SMV'erne efter på digitale investeringer, som kan øge produktiviteten og dermed kompensere en smule for manglen på arbejdskraft,« siger Karsten Dybvad.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at over hver fjerde industri-, bygge- eller servicevirksomhed udpeger mangel på arbejdskraft som den største produktionsbegrænsning. Det tal var dog lidt højere for et halvt år siden.

Men professor ved CBS, Niels Westergaard-Nielsen, peger på »finansieringskrisen« som en del af årsagen til, at SMV'erne er ekstra sårbare over for mangel på arbejdskraft.

»De store virksomheder har været ude og hente obligationslån, men det har de små virksomheder ikke kunnet. Det betyder også, at SMV'erne ikke har investeret nok i automatik og digitalisering, som kan øge produktiviteten og gøre virksomhederne mindre følsomme over for konjunkturudviklinger, hvor arbejdskraften bliver knap,« siger han.