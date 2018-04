FOA-formand: Lærere og løn er det store problem

København. En aftale om lærernes arbejdstider er ifølge Dennis Kristensen, formand for FOA, den største knast i overenskomstforhandlingerne.

Det siger han til TV2 tidligt onsdag morgen, efter at forligsmanden valgte at udskyde den varslede storkonflikt endnu en gang.

Det skete, efter at parterne havde forhandlet i 19 timer.

- Jeg tror, at vi er nået dertil, at der var brug for mere eftertænksomhed, siger Dennis Kristensen, og oplyser, at "der er lidt bevægelse på vej fra arbejdsgiverne".

Hvor store lønstigninger arbejdsgiverne har tilbudt ansatte i stat, regioner og kommuner over de næste tre år, vil han ikke oplyse, men "det er et andet udspil, end vi har set tidligere".

- Jeg vil godt sige, at der var interessante ting på tale, og jeg synes, vi er tæt på, men vi ligger for lavt på lønninger, siger han om nattens forhandlinger.

- Lærerområdet er vores store problem, og så det med at få lønnen langt nok op.

/ritzau/