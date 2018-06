Flyenes svar på Tesla letter i Norge

Godmorgen,

Weekenden ligger bag os, og vi begynder den nye uge med dagens nyhedsoverblik.

Denne morgen tager vi turen forbi Kammeradvokaten og et konkursbo, der er blevet en del dyrere, end det måske skulle være. Dernæst skal vi ud og spise i den konkursramte restaurationsbranche, inden vi slutter vi af med at kaste et blik i den underholdningsmæssige spåkugle, hvor Apple har slået pjalterne sammen med et regulært TV-ikon.

Men inden vi når så langt, tager vi lige en smuttur til Norge.

1

I dag afgår et fly fra Oslo lufthavn. Det lyder ikke ligefrem sindsoprivende, men der er tale om jomfrurejsen for det tosædede Alpha Electro G2 - eller nærmere bestemt: Verdens første 100 procent elektriske erhvervsfly.

Og det er kun begyndelsen.

Norge har i mange år satset på CO2-neutral luftfart, og ifølge planerne sigter man efter, at al indenrigsflyvning skal tanke op med ladestik i stedet for tankvogn inden 2040. Det afholder dog ikke nogle udbydere fra at hæve ambitionsniveauet.

»I dag flyver vi med de mindste fly på de korteste ruter, og det er baseret på teknologi, som blev udviklet i 1970erne,« forklarer Stein Nilsensaid, der er adm. direktør for det norske flyselskab Wideroe til Bloomberg og uddyber, at der er planer om at indsætte de første elruter indenfor de næste ti år.

Vi tror, at alle flyvninger på op til halvanden time kan klares af fly, der er fuldkommen elektriske. Dag Falk-Petersen, adm. direktør i Avinor DEL CITAT

Når flyet går på vingerne, er det med den norske transportminister, Ketil Solvik-Olsen, på passagersædet, mens piloten kommer til at være Dag Falk-Petersen, som er topchefen for Norges største lufthavnsoperatør Avinor.

Falk-Petersen har da også tidligere haft store planer for det norske eleventyr, og det kan komme danskerne til gode.

»Vi tror, at alle flyvninger på op til halvanden time kan klares af fly, der er fuldkommen elektriske,« lød meldingen tidligere på året til britiske The Guardian.

Han uddybede, hvordan det ikke kun ville dække indenrigsflyvning - men også turen til andre skandinaviske hovedstæder.

2

»Kristian Elvang har leveret meget få timer i det konkursbo, ergo ved han intet om det. Det er fuldstændig frihåndstegning,« lød kommentaren fra Boris Frederiksen, der for tiden er indblandet i en noget bizar kollegialkonflikt.

Ifølge en af Frederiksens kollega Kristian Elvang og skulle den kendte konkursspecialist og partner hos Kammeradvokaten have været for grådig, da der skulle skrives fakturaer i forbindelse med afviklingen af et af finanskrisens mange konkursboer.

Nærmere bestemt har Frederiksen villet tage betaling for 335 timer à tæt på 2900 kroner i timen. Elvang mener, det bør være under det halve og til en væsentligt mindre timeløn.

3

Der er gang i den danske madscene. Danskerne spiser mere ude end nogensinde før, hæderbevisninger og Michelin-stjerner regner ned over Danmark og gourmetsatsningerne begynder at give overskud. Der er imidlertid samtidig flere, som brænder nallerne på restauranteventyr, skriver Finans.

Siden 2009 har der været en stigning på 54 procent i salget på landets restauranter. Men selvom der dog er tale om en branche i vækst, er antallet konkurser dog også skudt i vejret. 409 restauranter har måttet dreje nøglen om i fjor. Til sammenligning var tallet 250 i 2009.

»Konkurrencen i branchen er utrolig hård, og derfor er det uundgåeligt, at nogle må lukke,« forklarer Katia Østergaard, der er adm. direktør i brancheorganisationen Horesta til mediet og uddyber.

»Der er mange lykkeriddere, der forsøger sig i et voksende marked, fordi de tror, det er nemt at drive et spisested. Det er det bare ikke.«

Artiklen fortsætter under billedet Winfrey er tidligere blevet døbt »Dronningen over alle medier« og har med det talkshow, som hun lancerede i midten af 1990erne, har hun etableret sig som en af de største meningsdannere i USA. Det er kommet så vidt, at der er tale om »The Oprah Effect«, når den 64-årige vært anbefaler produkter, og salget efterfølgende stiger ekstremt. Foto : ANTHONY HARVEY

4

Hun er et kulturfænomen. De er et kulturfænomen. Så på en måde gav det god mening, da teknologiproducenten Apple annoncerede, at de indgår en samarbejdsaftale med talkshowværten Oprah Winfrey.

Med det nye partnerskab melder den amerikanske teknologigigant sig også i det parløb, der er opstået blandt verdens streamingtjenester i højere grad lægger beslag på TV- og filmtalenter.

Især Netflix har gravet dybt i lommerne, hvor de for nyligt skrev kontrakt med tidligere præsident Barack Obama. Kampen udkæmpes også bag kulisserne, hvor Hollywoods eksklusive producere springer på streamingtoget, med eksempler som Shonda Rhimes, der står bag serien »Scandal«, og Ryan Murphy, der især er kendt for »American Horror Story«, skriver The Wall Street Journal.

Apple er dog en relativt ny spiller, når det gælder streaming, og det er da også ukendt, præcis hvilket format samarbejdet med »Oprah« skal tage.

Ifølge en udtalelse til nyhedsbureauet Reuters, vil duoen dog skabe »programmer, der viser hendes uforlignelige evne til at komme på bølgelængde med seere over hele verden«.

Investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Der er igen kommet ”fart” på toldsatserne efter at Donald Trump (formentlig fordi kineserne ikke bider på hans retorik) pålagde told for 50 mia. USD i sidste uge. Kineserne var ikke sene til at svare igen. Investorerne vil igen forsøge at afkode, om de indledende toldknæbøjninger er begyndelsen til flere handelshindringer eller en del af en forhandlingspolitik. Usikkerheden betyder faldende aktiekurser fra morgenstunden

Sidst på ugen mødes OPEC landene for at diskutere den fremtidige olieproduktion. De seneste dage har olieprisen været faldende på forventninger om at OPEC vil øge sin produktion. Det er dog ikke en given ting, og bl.a. Iran siges at blokere.

Royal Unibrew, Simcorp og Ambu får i dag deres debut i C25. Kan det give lidt ekstra aktiemedvind på kort sigt, når porteføljer skal justeres eller er det netop en af årsagerne til de stigninger vi har set de seneste uger i de 3 aktier?

De asiatiske aktier ligger gennemgående i rødt mandag morgen, hvor den opblussende handelskrig mellem USA og Kina får investorerne til at trække sig. / ritzau finans /