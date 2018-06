Flere danske banker viklet ind i hvidvasksag

Godmorgen,

I denne tirsdags nyhedsoveroverblik kaster vi et blik på ejendomsmarkedet, kreativ snerydning og en bankskandale, der griber om sig.

Vi lægger fra land med det hårde ejendomsmarked i London, som gør livet svært for danske madpionerer. Desuden er der dårligt nyt for de danske boligejere - specielt i nærheden af København -, og vi runder af i Kina, hvor man har slået to fluer med et smæk: Her kan motorveje blive en overskudsforretning og samtidig selv stå for snerydningen.

Men vi begynder i den danske finansverden, hvor Danske Banks hvidvasksag nu trækker tråde til andre dele af den danske bankverden.

1

Sagen om hvidvask i Danske Bank, som Berlingske afdækkede i fjor, breder sig stadig.

Denne gang er det imidlertid inden for landets grænser, hvor Spar Nord, Nordea, Sydbank og Jyske Sparekasse i 2013 og 2014 modtog penge fra et hvidvaskselskab gennem Danske Banks estiske filial. Det fremgår af dokumenter, som Finans er i besiddelse af.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvask i Danske Bank Berlingske afslørede i september i fjor, at 18 mia. kr. fordelt på 16.000 transaktioner mellem 2012 og 2014 var strømmet gennem fire konti i Danske Bank Estland. Kontiene var kontrolleret af regimet i Aserbajdsjan. Pengene kom bl.a. fra ministerier og statskontrollerede selskaber i Aserbajdsjan. Modtagerne af pengene var bl.a. fremtrædende europæiske politikere, embedsmænd, kulturpersonligheder og lobbyister. Desuden strømmede penge til selskaber i skattely og forhandlere af luksusvarer. Det viste data, som Berlingske havde fået adgang til og delt med journalistorganisationen OCCRP og medier verden over. Sagen viste, at Danske Bank havde brudt hvidvaskreglerne ved ikke at kontrollere kundernes identitet eller overvåge transaktionerne. Berlingske har i mere end et år afdækket formodet hvidvask i Danske Banks estiske og litauiske filialer. Ud over Aserbajdsjans regime har bl.a. den russiske efterretningstjeneste, FSB, samt præsident Putins familie ejet lyssky selskaber med konti i banken. I begyndelsen af april fratrådte bankdirektør Lars Mørch som konsekvens af sagen. Banken har iværksat omfattende under­søgelser, der ventes færdige i september. Tilbage i maj fik Danske Bank yderligere kritik i en afgørelse fra Finanstilsynet, der, foruden en række påbud, stiller krav om at banken satte yderligere 5 milliarder til side som følge af sagen. Finanstilsynets rapport er efterfølgende blevet kritiseret af den interne whistleblower i Danske Bank, der alarmerede om de suspekte transaktioner tilbage i 2013. Danske Bank arbejder i dag på en intern undersøgelse, der forventes afsluttet senere på året. Læs mere om » Diktaturets Danske Bank« her

At alarmklokkerne ikke gik af hos de tre banker hænger ifølge kommunikationschef i Sydbank Bank, Dan Prangsgaard, sammen med, at transaktionerne var blåstemplede af Danmarks største bank. Netop dét er samtidig en generel del af hvidvasksproblematikken.

»Hele hvidvaskbekæmpelsen er ikke bedre end det svageste led. Her har Danske Bank i Estland sendt penge afsted uden at have styr på, hvor pengene stammer fra. Når det sker, risikerer andre banker uforvarende at hjælpe forbrydere med at hvidvaske penge,« forklarede Jakob Dedenroth Bernhoft, der er adm. direktør i RevisorJura og ekspert i hvidvask, til mediet.

2

Jesper Boelskifte er en madmand. Han står bag koncepter som MASH, Bistro Sommelier og Umami, men selvom kombinationen af rødvin og ribeye er et velkendt fænomen herhjemme, har det været op af bakke med at få fodfæste i andre storbyer som eksempelvis London. Det skriver Berlingske Business tirsdag.

»I England har vi gennem mange år forsøgt at få både restaurant nummer to og tre op at stå. Men fordi ejendomsmarkedet har været så rødglødende, har det ikke været muligt for os. Der har været for mange om buddet, og det har presset priserne op i et urealistisk niveau,« forklarer han.

Ifølge Boelskifte, er der dog en udvikling i gang på det britiske marked. For mens andre kæder lukker enheder på stribe, kan det åbne muligheder for de danske madkoncepter.

3

Matadors Kathrine Larsen gjorde en dyd ud af at sætte penge i »jord«. Men springer vi frem til 2018, vil den dyd faktisk udløse en ekstraregning i det meste af landet. Beskatningen på grunde - også kaldet ejendomsskat eller grundskylden - er nemlig skruet op i 96 ud af landets 98 kommuner.

De præcise omkostninger varierer, men regningen er størst tættest på hovedstaden, hvor grundskylden for en typisk husejer på Frederiksberg vil eksempelvis stige med 2.621 kroner i år, ifølge Danmarks Statistik.

4

Solceller er ikke klassisk tænkt til at blive kørt på - medmindre man er i Kina. Gennem de senere år har den asiatiske stormagt udviklet solbaserede forsøg med grøn energi, og det seneste funktionelle skud på stammen er i form af en motorvej bygget af solcellepaneler. Det skriver The New York Times.

Solpaneler løser i imidlertid ikke kun Kinas voksende energibehov. Ifølge det amerikanske medie kan små dioder i belægningen afmærke afkørsler og panelerne gør det muligt at indlægge varmeelementer, der kan smelte sne og fjerne behovet for snerydning.

Det er dog ikke kun på grund af ryddede veje og den grønne samvittighed, at kineserne vil udskifte asfalt med solcellepaneler. Foruden at cellerne i gennemsnit producerer 88 kroner i strøm per kvadratmeter, kan de samtidig mindske transaktionsomkostningerne ved, at strømmen bruges i umiddelbar nærhed af vejen. Det skal se i sammenhæng med, at Kinas voksende befolkning har fået energibehovet til at skyde i vejret over de senere år.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Slutspillet om Norwegian er i gang. Bliver det IAG eller eventuelt Lufthansa som bliver topchef Bjørn Kjos nye arbejdsgiver og hvad betyder det eventuelt for SAS, Danmark og Københavns Lufthavn som hub, hvis Star Alliance partneren Lufthansa har den største pengepung med ved forhandlingsbordet?

Den skærpede retorik mellem Donald Trump og Kina fortsætter. Topmødet med Nordkorea er overstået og man kunne få indtrykket af at Kina pressede gevaldigt på bag ved gardinerne for få USA og Nordkorea til at møde for få dage siden. Nu er Donald Trump videre og presser Kina til at reducere deres handelsbalanceunderskud. Hvad der så ud til at ende fordrageligt for 1 måned siden, er nu igen blusset op til at blive fortolket af investorerne som en stigende risiko for en handelskrig. Hvor meget er retorik/politik og spil for galleriet og hvor meget er reelt? Så længe investorerne er i tvivl, vil de reagere nervøst med kursfald på aktier, som tilfældet også er her til morgen.

Oliepriserne fortsætter deres vigende tendens. Med 3 dage til fredagens OPEC møde og med tradition for at konklusionen er clearet af på forhånd, er det stadig et åbent spørgsmål om især Rusland men også Saudi Arabien får held til at presse Iran, Irak og Venezuela til at hæve den daglige produktion med op til 1 mio. tønder olie.

De asiatiske aktier ligger gennemgående i varierende nuancer af rødt tirsdag morgen, hvor den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina synes at ville slå ud i lys lue. / ritzau finans /