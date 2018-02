Firmaets mand kunne ikke opføre sig ordentligt: Bilgiant mister chefer på stribe

Godmorgen

Velkommen til en ny, råkold morgen. Vi disker op med en række stærke erhvervshistorier til at varme sig på. Vi begynder i bilbyen Detroit, hvor en af verdens største bilproducenter igen er stødt på et bump på vejen.

Endnu en Ford-boss er blevet sat af i vejkanten

I 30 år har Raj Nair været ansat i Ford, og arbejdet sig op gennem den enorme bilkæmpe. Han var i en lang række år chef for udviklingsafdelingen og var blandt andet manden, der fik sat strøm til Fords planer om at skabe fremtidens hybrid- og elbiler.

I juni rykkede den 53-årige Nair frem i bussen og blev den øverste chef for Fords vigtigste og største marked Nordamerika. Men nu er turen forbi. Det skriver en stribe amerikanske medier. Raj Nair er blevet smidt på porten, da han ifølge en kort meddelelse fra Ford har opført sig på en måde, der ikke står mål med, hvad der forventes af en Ford-ansat.

Det sker efter, at et anonymt tip internt i Ford førte til en undersøgelse af hans opførelse, og det har nu ført til fyring. Hvad det præcis er for en opførelse, der er tale om, vides ikke.

Men sikkert er det, at det er rigtig dårlig timing for Ford og topchef Jim Hackett, der kæmper med at finde tilbage på sporet efter en årrække med sløje regnskaber, mistede markedsandele og udsigten til et helt fladt bilmarked i USA, der vil kunne ses på bundlinjen.

Jim Hackett er selv relativ ny i toppen af Ford, og en af hans første handlinger sidste år var netop at udnævne Raj Nair som chef for Nordamerika. Siden har Jim Hackett skulle kæmpe med sexchikanesager i produktionen, hvor selskabet måtte betale over 10 millioner dollar i et forlig. Samtidig slider topchefen med at holde sammen på organisationen. I sidste måned forlod chefen for forretningen i Kina Ford af private årsager, og tidligere på måneden sagde også direktøren for det Ford-ejet delebilselskab Chariot farvel og tak.

Flying Tiger-topchef vil tilbage på sporet

Detailkæden Flying Tiger Copenhagen var kommet for langt væk fra sin kerne og blevet for "fjollet og lalleglad", siger den nye topchef Mette Maix, som er i gang med at trække kæden tilbage på sporet og dermed gøre den klar til salg, sådan som ejeren EQT pønser på. Tiger-poten skal samtidig sætte et større aftryk i USA i år, fortæller Maix.

»Vi var blevet for meget spøg og skæmt. Vi deler vores sortiment op i det, du har behov for, i det, du gerne vil have, og i det, du ikke vidste eksisterede. Til den sidste del hører de sjove hatte, oppustelige dragter og falske overskæg, som er en meget lille del af vores DNA. Alligevel var den del kommet til at fylde for meget,« siger Mette Maix.

Tigerkæden er i 30 lande og gik ud af 2017 med 866 butikker. Der var en vækst på 123 butikker netto sidste år. Med de vækstplaner, der ligger i år, kan kæden nå de magiske 1.000 butikker i år. Det sker, hvis Tiger får hul på det amerikanske marked som planlagt. Læs hele interviewet her.

Her er de danske topchefer med det stærkeste brand

Der er blevet skiftet godt ud i hjørnekontorerne blandt landets størrste virksomheder de seneste få år. Derfor er det også relativt nye ansigter, der dominerer listen over de mest fremtrædende topchefer. Det skriver Finans.dk på baggrund af medieanalysefirmaet Infomedias omfattende opgørelse af "CEO Superbrands 2017", der offentliggøres torsdag.

Landets fem mest feterede topchefer hedder i dag Kåre Schultz (Teva), Lars Fruergaard Jørgensen (Novo Nordisk), Henrik Poulsen (Ørsted), Mads Nipper (Grundfos) og Anders Dam (Jyske Bank). Det er bedømt ud fra 2.500 artikler samt scoren fra et panel bestående af erhvervsjournalister og pressechefer.

Datatilsynet får kritik for at afvise Facebook-sag

I flere europæiske lande er der på kort tid faldet domme, som siger, at Facebook ikke overholder persondatalovgivningen. Det får dog ikke den danske datamyndighed, Datatilsynet, til at reagere, og det bekymrer vicedirektør hos Forbrugerrådet Tænk Vagn Jelsøe, skriver Ritzau..

»Flere domstole og datatilsyn siger relativt samstemmende, at Facebook ikke giver tilstrækkelige oplysninger om, hvad de gør med brugernes data. Set i det lys kan det undre, at den myndighed, som er sat i verden til at føre tilsyn med persondataloven i Danmark, siger, at det kan den ikke tage stilling til,« siger Vagn Jelsøe.

Astrid Mavrogenis, kontorchef i Datatilsynet, påpeger, at Datatilsynet løbende behandler sager om krænkelse af brugernes privatliv. For eksempel hvis en person har følt sig krænket eller ønsker at få fjernet oplysninger om den pågældende fra Facebooks platform. Men Datatilsynet vurderer ikke, at det er deres opgave at undersøge Facebooks generelle indsamling af data.

3 ting investorerne holder øje med i dag

Følgende tre ting skal investorerne holde øje med i dag ifølge chefstrateg i Nordea, Philip Jagd.

Efter gårdsdagens skuffende erhvervstillidstal i Europa, der var med til at give europæiske aktier en noget vaklende start på dagen, så vil indekset for den tyske selskabsoptimisme fra IFO blive studeret nøje i dag kl 10. Forventningerne er uændret robuste aktuelle forhold, men en smule svagere forventninger til fremtiden om end i et meget stærkt niveau.

De seneste regionale aktivitetsmålinger i USA har indikeret tiltagende amerikanske priser. Dagens målinger fra Kansas vil derfor have markedets fokus, ikke så meget med hensyn til væksten og aktiviteten, men mere med hensyn til priskomponenterne. De ventes at bekræfte billedet af stigende priser og dermed agere fortsat modvind til de mere defensive aktiesektorer fremfor de mere vækstfølsomme, såsom mindre amerikanske selskaber ift. større.

Endeligt kommer der nye udmeldinger fra New Yorks centralbank chef og tidligere næstformand for Feds styringskomite, Bill Dudley, i aften. Enhver ekstra farve ift. gårdsdagens referat fra Fed kan bibringe nyttig viden om, hvor tæt Fed er på at gå fra 3 til 4 renteforhøjelser. Det er det der skal til for at 10 årige renter i USA for alvor trækker over de magiske 3%.

Det sker i dag:

kl 10.30: Storbritannien: BNP, Q4

kl 13.30: Referatet fra det seneste rentemøde i ECB offentliggøres

kl 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 7

Halvårsregnskb - AGF

4. kvartalsregnskaber fra Monberg, William Demant, ISS, Højgaard, Grønlandsbanken, Cbrain, A&O, Hvidbjerg Bank, Vestjysk Bank, North Media

Markederne lige nu:

De asiatiske aktiemarkeder ligger med generelle kursfald torsdag, hvor kursfald fra Wall Street smitter af på de fjernøstlige markeder. Samtidig giver fortsatte fald i de amerikanske aktiefutures anledning til øgede udsalg.