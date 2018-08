Finanstilsynet: Norske udlån i Danske Bank har mangelfulde data

Finanstilsynet har givet Danske Bank et påbud om at sikre korrekt klassifikation af bankens kunder.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet var i november 2017 på inspektion i Danske Bank, hvor formålet var at "vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til nye eller eksisterende kunder og i øvrigt vurdere kreditstyringen af erhvervslån i Norge".

En klassifikation af kunderne er en vurdering af kundernes finansielle situation. Banken har ifølge Finanstilsynet ikke foretaget tilstrækkelige vurderinger, i takt med at kundernes finanser har udviklet sig positivt eller negativt.

Samlet blev 99 udlån gennemgået, som primært var til kunder, der havde væsentlig forøgede lån i 2016/17 eller med særlige eller forøgede risici.

Ifølge Finanstilsynet skal banken løbende opdatere registreringer om kunders finansielle forhold. Og banken skal klassificerer rigtigt i tilfælde af koncernsammenhæng.

Finanstilsynet har vurderet, at banken generelt har en acceptabel risikovillighed.

Banken har dog ifølge Finanstilsynet været for langsom med at nedjustere klassifikationen af kunder med dårlig økonomisk udvikling.

- I enkelte større og mange mindre sager var der behov for en grundigere analyse af risici, som banken havde identificeret, eller for at banken identificerede andre relevante risici, skriver Finanstilsynet.

I enkelte sager har banken også undervurderet risikoen, fremgår det.

- Der var mange fejl i bankens registreringer og mangelfuld datakvalitet i øvrigt. Finanstilsynet påpegede, at banken skal have ledelsesmæssigt fokus på at sikre ordentlig datakvalitet, står der.

Danske Bank har tidligere modtaget otte påbud fra Finanstilsynet i forbindelse med hvidvaskningsskandalen i bankens estiske filial.

Et påbud er et krav om, at en virksomhed skal ændre praksis for overholde loven.

/ritzau/