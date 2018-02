Fest eller fiasko? Nu skal de store selskaber levere

Læg champagnen på køl! Den kommende uge byder nemlig på lidt af et festfyrværkeri for investorer og nyhedsnørder. Regnskabssæsonen er godt i gang, og nu nærmer vi os dagene, hvor nogle af de største selskaber i dansk erhvervsliv skal lægge tallene på bordet, og forklare hvordan de ser forretningen udvikle sig i den kommende tid.

I ét selskab er der måske en rekord i vente, mens et andet helst ikke skal tjene for mange penge – det vil se skidt ud i en politisk debat. Vi venter på vækst­gennembruddet for en af Danmarks historiske virksomheder. Måske får vi præsenteret afløseren for en af de aktuelt mest omtalte danske topchefer. Og vi venter i den grad på nyt fra formanden for landets største virksomhed om strategien.

Lad os begynde med vindmølle­producenten Vestas, som er en af Danmarks mest handlede aktier.

Her har der i efterhånden en del år været ro på organisationen i ledelsen med svenskerne Bert Nordberg som formand og Anders Runevad som direktør. Og både ordrebogen og bankbogen er fyldt godt op. Vestas skuffede gevaldigt med seneste kvartalsregnskab, og det har sendt aktien kraftigt ned. Lige efter nytår svarede selskabet så igen ved næsten at tredoble forventningerne til de frie pengestrømme til omkring ni milliarder kroner. Altså flere penge i kassen at investere for.

Vestas afviser selv, at priserne er under pres. Men kan faldet i dollar­kursen mærkes? Analytikerne stiller sig i hvert fald på forhånd tvivlende an og forventer en nedgang i indtjeningen i 2018 - men Vestas har før overrasket både positivt og negativt.

Hos Lundbeck er der også ro på ledelsesgangen, men på en lidt anden måde. Her er endnu ikke udnævnt en ny topchef, efter at Kåre Schultz tog imod udfordringen om at bringe den israelske kopimedicin­gigant Teva på ret køl. Foreløbig har »Hard-Kåre« fået kam til sit hår i et krydspres mellem aktionærer og israelske ansatte og politikere.

Men tilbage til Lundbeck: Får vi en ny topchef at se på torsdag? Kan der skæres mere i omkostningerne? Og er der snart nyt i pipelinen? Patenterne er tæt på udløb.

Carlsbergs topchef, Cees ’t Hart, kunne i efteråret levere sin anden (lille) opjustering af forventningerne – de eneste fra bryggeriet i mere end syv år – da han annoncerede, at den store spareplan på over to milliarder kroner kommer i mål tidligere end planlagt.

Ideen er, at man først skal nå besparelserne, så der er råd til den vækst, som aktio­nærerne længe har tørstet efter. Carlsberg gør nu klar til at tage nye og mere offensive skridt i 2018. Torsdag morgen sammen med regnskabet vil være et godt tidspunkt at servere friske nyheder. Vi sidder klar.

Penge er der sandsynligvis nok af hos Nykredit – og det kan være lidt af et problem. Det harmonerer måske ikke supergodt med debatten om, at en børsnotering skulle være nødvendig for at leve op til kommende kapitalkrav.

Nu blev børsnoteringen ikke til noget i denne omgang. I stedet køber fem pensionskasser 17 procent af realkreditforretningen, og foreningens ejerandel udvandes. Er Nykredit-regnskabet for 2017 for rosenrødt, kan debatten blusse op igen.

På fredag kommer et af de regnskaber, der nok er størst spænding om. A.P. Møller - Mærsk er stadig i et vadested i forhold til at få fremtiden på plads. Store tiltag er sat i søen: Olien er solgt fra, ejerfamiliens holdingselskab overtager andre dele af forretningen, og et spændende samarbejde tegner sig med IBM om at danne søtransportens svar på Amazon. En digital portal skal samle en række af branchens aktører, så blandt andet blockchain-teknologi kan skære kraftigt i omkostningerne.

Det bliver interessant at se, om udgifterne efter sommerens hacker­angreb kan holdes inden for de forven­tede 1,3 til 1,9 milliard kroner. Men helt afgørende venter markedet på ord fra formand Jim Hagemann Snabe om fremtidens A.P. Møller - Mærsk.

For nok er virksomhederne til en slags eksamen med regnskaberne for sidste år. – og vel er det da mægtigt interessant, hvordan de har klaret sig, og hvor mange penge der kom i kassen i 2017. Men analytikerne og aktionærerne vil spejde efter pejlemærkerne for fremtiden.

Lægger ledelsen en troværdig strategi på bordet? Og hvor mange penge vil den sende ned på bundlinjen fremover?

Det er det, vi skal lægge mærke til i ugens regnskaber. På og mellem linjerne.

Mikael Hjorth er souschef og digital redaktør på Berlingske Business