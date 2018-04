Fagbevægelse går to forskellige veje i opgør om spisepause

København. De resterende faggrupper under regionerne er natten til lørdag blevet enige med arbejdsgiverne om en ny overenskomst.

FTF og Akademikernes Centralorganisation (AC) valgte natten til onsdag at forlade forhandlingerne, da regionerne indgik en aftale med LO-grupperne på grund af uenigheder om den betalte spisepause.

Men det er der tilsyneladende fundet en løsning på.

- Vi er gået til de her forhandlinger for at sikre den betalte spisepause, som vi har haft siden 1921, og det har vi fået. Vi har fået en overenskomstsikret betalt spisepause i regionerne, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Akademikerne har dog tilsyneladende måtte afgive en lille bid af den lønstigning, der blev forhandlet på plads mellem regionerne og LO-grupperne onsdag, for at få sikkerhed for den betalte spisepause

- Vi har betalt et beløb i forhold til, at vi kan få den spisepause, så vi har et økonomisk mellemværende. Det er ikke nogen stor størrelse, og vi har lavet et fornuftigt resultat, siger formanden.

I lighed med AC var FTF heller ikke tilfreds med den aftale, som regionerne indgik med LO-grupperne onsdag omkring spisepausen.

Men ifølge chefforhandler Grete Christensen er der nu fundet en løsning, der tilfredsstiller alle parter.

- Vi har i dag fået arbejdet med aftalen omkring spisepausen både for FTF-gruppen og AC'erne. Og der er fundet løsninger for begge grupper, som tilfredsstiller os, siger Grete Christensen.

I modsætning til AC har Grete Christensen valgt at tro på regionernes løfter om, at man ikke vil røre ved den betalte spisepause.

- Vi har erkendt, at regionerne så mange gange har bedyret, at de aldrig kunne finde på at røre ved den spisepause, siger Grete Christensen.

- Så derfor har vi valgt at frafalde vores krav på det område, og så lever vi med den bestemmelse, som vi har. Hvis der bliver rørt ved den (den betalte spisepause, red.), så forbeholder vi os retten til at rejse den i et voldgiftssystem, siger hun.

/ritzau/