Færch-enke idømt dagbøder eller fængsel

»Forbløffende. Nu om stunder kan svindlere gøre, hvad de vil i dette land. Det er trist. Det er beklageligt ...«

Sådan sagde tobaksenken Tineke Færch til Ekstra-Bladet i april sidste år, efter at hendes tidlgiere direktør Michael Teschl var blevet frikendt i landsretten for hendes beskyldninger om, at han uretmæssigt havde handlet for Tineke Færchs selskab.

Det ville Michael Teschl ikke finde sig i, at han anlagde efterfølgende sag mod Tineke Færch med krav om, at hun skulle anerkende, at udtalelsen var uberettiget og derfor betale Teschl en godtgørelse på 100.000 kr.

De 100.000 kr. fik Michael Teschl ikke, fordi udtalelsen blev bragt i en avisartikel,hvoraf det fremgik, at Michael Teschl havde vundet sagen, og derfor var krænkelsenifølge landsretten begrænset. Men retten gav ham ret i, at Tineke Færchs udsagn er udtryk for en ærekrænkende sigtelse mod ham, som der ikke var belæg for. Tineke Færch gar derfor pådraget sig et strafansvar efter straffeloven, og landsretten idømte hende ti dagbøder af 1.000 kr. eller ti dages fængsel.

Tineke Færch skal yderligere betale Teschl sagsomkostninger på 15.000 kr. inden 14 dage fremgår det af domsudskriften.