Fængselsstraffe og et blødende omdømme: Her er ugens vindere og tabere i dansk erhvervsliv

Godmorgen og velkommen til en nyhedsoverflyvning over den forgangne uge i dansk erhvervsliv.

En uge, der har budt på både hårde fængselsstraffe til svindeldømte advokater, EU-forslag om tvungen barsel til mænd og – hvis det skulle have undsluppet det årvågne øje midt i Folkemøde-feberen – nye tiltag i det, der efterhånden ligner en reel handelskrig.

Vi starter dog et helt andet sted. Nemlig med Berlingske Business’ store kortlægning af 140 virksomheders omdømme og image.

Et hak i tuden til Danske Bank

Igen i år har mere end 3.500 erhvervsledere målt og vejet de mest kendte og toneangivende virksomheder i Danmark, hvilket - med hjælp fra Instituttet for Opinionsanalyse, IFO – er blevet til Imageanalysen 2018.

Som altid er der både store vindere – og tabere.

Blandt sidstnævnte finder man Danske Bank, der med adm. direktør Thomas F. Borgen i spidsen må tage imod tørre tæsk i kølvandet på hvidvasksagen. 44 pladser er Danske Bank faldet i imageanalysen sammenlignet med sidste år, hvilket gør banken til den helt store taber indenfor den danske finanssektor.

»Danske Bank tager noget af et hug i år. Men det er der ikke noget at sige til. Det er alene hvidvasksagen,« forklarede Palle Klinke Hansen, adm. direktør i IFO, der står bag analysen sammen med Berlingske Business.

I analysen rutsjer banken især nedad på de to parametre »ledelse« og »kommunikation«.

Dermed må weekendens Folkemøde-tømmermænd også føles ekstra tunge for bankens kommunikationsdirektør, Kim Larsen, der torsdag var troppet op i Allinge for at debattere hvidvasksagen med blandt politikerne Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jeppe Kofod (S) og Joachim B. Olsen (LA).

Endnu en gang stod den på beklagelser.

»Vi har helt åbenlyst ikke været dygtige nok til at bekæmpe hvidvask i Estland. Vi reagerede ikke hurtigt nok og hårdt nok. Og vi ved godt, at vi har en opgave i at bygge tilliden til os op igen,« lød det blandt andet fra Kim Larsen.

I den anden ende af spektret finder man Lego på førstepladsen med Danmarks bedste image skarpt efterfulgt af Novo Nordisk og Danfoss. En nyhed, der blev glædeligt modtaget af blandt andet adm. direktør i Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen.

»Vores omdømme er et vigtigt aktiv, så det er glædeligt, at vi i et år, hvor der har været meget debat om f.eks. medicinpriser, har været i stand til at fastholde vores andenplads,« sagde han.

Du kan læse mere om topchefernes reaktioner og gå på opdagelse i Image-analysen 2018 her.

Et foreløbigt punktum i Schlüter-sagen

Blandt de store tabere i dansk erhvervsliv i denne uge finder man de tre tidligere partnere i advokatformaet Johan Schlüter.

Mere end 20 retsmøder skulle der gå, før Københavns Byret mandag kunne træffe afgørelse i svindelsagen mod Johan Schlüter, Susanne Fryland og Lars Halgreen.

Da hammeren faldt kl. 15.00, kunne dommeren melde om fængselsstraffe til alle tre – nogle mere nådige end andre.

Hårdest ramt var Susanne Fryland. Hun blev idømt fem år og seks måneders ubetinget fængsel for mandatsvig af særlig grov karakter og forsøg på skyldnersvig.

Lars Halgreen fik ni måneders betinget fængsel, mens hovedpersonen Johan Schlüter fik fire års betinget fængsel. Dermed slipper han for at skulle ind og sidde, så længe han kan holde sig fra at begå ny kriminalitet i ét år.

En dom, der af lektor i strafferet ved Aarhus Universitet Nicolai Sivan Holst blev kaldt både usædvanlig og opsigtsvækkende i Finans.dk, mens Berlingskes erhvervsjournalist Birgitte Erhardtsen i et debatindlæg stillede sig kritisk overfor det, hun mener er en »nådig« straf til den svindeldømte advokat.

Susanne Fryland og Lars Halgreen ankede på stedet. Johan Schlüter bad via sin advokat om betænkningstid.

Du kan læse debatindlægget her.

Tvungen barsel og stop for seddelpressen

Står det til EU, skal danske fædre pålægges mindst to måneders obligatorisk barsel. Det samme skal deres øvrige europæiske ligemænd, kunne man onsdag læse i Business.dk's spalter.

Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) bør det dog slet ikke være en opgave for politikerne i Bruxelles at diktere, hvor lang tid danske fædre skal bruge sammen med deres børn.

Overfor Berlingske Business kaldte han forslaget »forkvaklet«, men erkendte samtidig regeringens mulige nederlag til det europæiske maskineri.

Forud for et ministerrådsmøde i Luxenborg i den kommende uge, ser det netop ud til, at kampen for at undgå øremærket barsel til danske mænd er gået i vasken. Og det ærgrer beskæftigelsesministeren.

»Det bliver meget svært at gennemføre den linje, som vi kæmper for. Nemlig, at det enkelte land selv må beslutte, hvordan ens barselslovgivning skal se ud,« sagde han.

Forslaget bliver dog modtaget med kyshånd af både fagforbund og arbejdsmarkeds- og ligestillingsforskere. Det er nemlig godt for ligestillingen, lyder det i en anden artikel, du kan læse her.

Blandt de øvrige EU-relaterede historier fra ugen, der gik, kunne den europæiske central bank torsdag berette, at man sætter en stopper for opkøbet af obligationer til nytår. Dermed bliver der sat et punktum for »et af de mest omfattende pengepolitiske eksperimenter nogensinde,« som Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje, udtrykte det.

Nye modtræk i spillet om toldsatser

Vi slutter af med endnu en international uoverensstemmelse fra den forgangne uge. Og det er en stor en af slagsen.

Man skal således have haft hovedet godt og grundigt begravet i de bornholmske fadøl, hvis det er gået een næsen forbi, at ugen også har budt på nye træk og modtræk i det globale spil om toldsatser.

Torsdag og fredag kom der en trefoldighed af meldinger fra både EU, USA og Kina, der i den grad har været med til at optrappe handelskonflikten.

Fra europæisk side godkendte man torsdag et modsvar til de amerikanske toldsatser, som betyder, at EU tidligst fra 20. juni vil indføre told på 25 procent på udvalgte amerikanske produkter.

Det gælder bl.a. Harley Davidson-motorcykler, Levis-cowboybukser, bourbon og øvrige varer til en samlet værdi af 21 mia. kroner.

Men optrapningen var kun lige begyndt.

Kort efter lød meldingen nemlig fra den anden side af Atlanten, at USA’s præsident Donald Trump havde godkendt en plan om at pålægge told på kinesiske varer til en værdi af 220 mia. kr.

Et træk, som kineserne var hurtige til at modsvare med en ny hævet told på landbrugsvarer og biler fra USA.

Midt i det hele står de danske virksomheder, der ifølge Dansk Industri kommer til at tabe på misæren.

»Der er mange store danske virksomheder, der har produktion i Kina af produkter, som bliver solgt i USA. Den type eksport vil også blive ramt af tolden, hvis produkterne står på Trumps liste,« lød det blandt andet fra chefkonsulent i Dansk Industri, Peter Bay Kirkegaard, der dog ikke kunne sætte tal på, hvor mange danske virksomheder og hvor meget dansk eksport bliver ramt af USA’s nye told på kinesiske varer.

Som Berlingske Business kunne fortælle fredag, vurderer landets førende økonomer således også, at uroen om den globale økonomi nu har overhalet risikoen for mangel på arbejdskraft som den største fare for det danske opsving.

Det har med andre ord ikke været en uge fattig på begivenheder, selvom en stor del af både offentlige og private erhvervsledere været en tur forbi klippeøen mod øst. Hvis du fortsat mangler at blive opdateret som følge af hedeslag, for mange kaffeaftaler eller fadøl under Folkemødet, følger her en række øvrige af ugens læseværdige historier.